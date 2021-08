Le marché de la gestion avancée des soins des plaies continue de se développer avec ConvaTec Group Plc présentant ConvaMax, un nouveau pansement superabsorbant utilisé dans la gestion des plaies très exsudatives

Les soins des plaies consistent en le traitement des plaies, coupures, éraflures, ecchymoses et toute autre lésion des tissus mous. La plupart de ces blessures se produisent dans les pieds et les mains. Les blessures dans ces zones sont extrêmement douloureuses et rendent les victimes incapables d’accomplir leurs activités quotidiennes. Les premiers intervenants entrent en contact la plupart du temps avec les parties blessées et prodiguent des soins aux plaies. L’une des principales raisons de l’adoption croissante de la gestion avancée des soins des plaies est le nombre croissant d’interventions chirurgicales. Avec l’amélioration des infrastructures de soins de santé et les progrès technologiques des dispositifs médicaux, le nombre d’interventions chirurgicales est en forte augmentation. Selon Eurostat, environ 1,16 million de césariennes ont été pratiquées dans l’UE-27 en 2018. Selon la même source, en 2018, environ 1 656 chirurgies de la cataracte pour 100 000 personnes ont été réalisées en Lettonie. En raison de cette demande pour une gestion adéquate des soins des plaies a augmenté. Ainsi, ces facteurs peuvent augmenter la croissance du marché de la gestion avancée des soins des plaies.

Demander le PDF du rapport d’activité : @ https://www.coherentmarketinsights.com/insight/request-pdf/1159

Au contraire, la population gériatrique à travers le monde augmente rapidement. Les personnes âgées sont très vulnérables à différents types de blessures et de blessures qui nécessiteraient une assistance médicale immédiate. En outre, ils sont également sensibles aux ulcères diabétiques, ce qui pourrait nécessiter une gestion avancée des soins des plaies. Par conséquent, ces facteurs peuvent potentiellement stimuler la croissance du marché de la gestion avancée des soins des plaies dans un avenir proche.

Récemment, en janvier 2020, ConvaTec Group Plc a lancé ConvaMax, un nouveau pansement superabsorbant utilisé dans la gestion des plaies très exsudatives telles que les ulcères de jambe et les ulcères du pied diabétique.

Il existe de nombreux types d’appareils de soins des plaies qui peuvent être utilisés pour aider le patient pendant le processus de cicatrisation. Ces applications incluent les bandages, les patchs adhésifs, les systèmes de pansements fermés et les solutions injectables. Ces dispositifs sont utilisés dans différents scénarios pour aider le patient dans son rétablissement. Les bandages sont le dispositif de soin des plaies le plus basique. Ils sont généralement utilisés pour les plaies mineures et les abrasions cutanées. En ce qui concerne l’impact géographique, l’Asie-Pacifique semble gagner du terrain sur le marché de la gestion avancée des soins des plaies. Cela est généralement dû au fait qu’il y a une augmentation de la population gériatrique dans la région, tandis que les infrastructures de santé s’améliorent. Au contraire, l’Amérique du Nord montre des signes prometteurs puisque l’infrastructure de santé aux États-Unis et au Canada est bien établie.

Indépendamment de l’avantage de la gestion avancée des soins des plaies, plusieurs facteurs limitent son adoption. Le coût élevé de la gestion avancée des soins des plaies reste l’un des principaux obstacles, alors que divers risques associés à ces produits peuvent potentiellement entraver la croissance du marché de la gestion avancée des soins des plaies.

Les principaux acteurs sont: Johnson & Johnson, 3M Company, Baxter International, Acelity, Coloplast, Integra Lifesciences, Kinetic Concepts, Medtronic plc, Smith & Nephew plc, Leap Therapeutics, Hematris Wound Care, and Triage Meditech.

OFFRE D’UNE DURÉE LIMITÉE – Dépêchez-vous !

Achetez maintenant ce rapport premium pour développer votre entreprise avec un rabais de 2000 $ US @ https://www.coherentmarketinsights.com/promo/buynow/1159

À propos de Coherent Market Insights

Coherent Market Insights est une importante société d’études de marché et de conseil proposant des rapports de recherche syndiqués prêts à l’action, des analyses de marché personnalisées, des services de conseil et des analyses concurrentielles via diverses recommandations liées aux tendances des marchés émergents, aux technologies et aux opportunités potentielles en dollars absolus.

Nous contacter

M. Shah

Des informations cohérentes sur le marché

1001 4e avenue, #3200

Seattle, État de Washington 98154

Téléphone : États-Unis +12067016702 / Royaume-Uni +4402081334027

E-mail : sales@coherentmarketinsights.com