Le marché de la glomérulosclérose segmentaire focale se développe rapidement en tant qu’acteur majeur du marché Oraxion Therapeutics Inc. conclut un accord avec Aten Porous

La glomérulosclérose segmentaire focale est actuellement considérée comme un ensemble de syndromes cliniques partageant une lésion histopathologique commune très similaire, à savoir une cicatrisation focale dans le glomérule suivie d’une fibrose, de nodules fibreux et d’un infiltrat fibrique. Bien que diverses causes puissent être impliquées dans la pathogenèse de cette affection, les sites d’action les plus courants des mécanorécepteurs sont les interneurones du nerf optique et de la choroïde. La choroïde peut être endommagée en raison de blessures ou de maladies comme la leucémie, le lymphome, la myélodysplasie, etc. Étant donné que ces sites choroïdes contiennent de nombreux types de cellules, une grande variété de mécanismes de dommages cellulaires ont été proposés pour sous-tendre la glomérulosclérose segmentaire focale. La glomérulosclérose segmentaire focale est également connue sous le nom de syndrome néphrotique et peut être traitée efficacement par des options de traitement chirurgical et non chirurgical.

La prévalence croissante de la glomérulosclérose segmentaire focale devrait stimuler la croissance du marché mondial de la glomérulosclérose segmentaire focale au cours de la période de prévision.

Selon la National Organization for Rare Disorders (NORD), aux États-Unis, la glomérulosclérose segmentaire focale devrait affecter environ 7 personnes par million de personnes dans la population générale. Cependant, les taux d’incidence spécifiques varient selon les populations. Le fardeau croissant de la glomérulosclérose segmentaire focale a conduit à une forte demande d’options de traitement. Par conséquent, ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché mondial de la glomérulosclérose segmentaire focale au cours de la période de prévision. De plus, les activités continues de recherche et développement pour de nouvelles options de traitement devraient stimuler la croissance du marché mondial de la glomérulosclérose segmentaire focale au cours de la période de prévision.

Cependant, le coût élevé des greffes de rein et de la dialyse associé à un manque de sensibilisation à la maladie devrait entraver la croissance du marché mondial de la glomérulosclérose segmentaire focale au cours de la période de prévision. Parmi les régions, l’Amérique du Nord devrait connaître une croissance significative du marché mondial de la glomérulosclérose segmentaire focale au cours de la période de prévision. Cela est dû à la présence d’infrastructures de santé robustes et à la disponibilité de politiques de remboursement.

En outre, l’Asie-Pacifique devrait enregistrer un taux de croissance robuste au cours de la période de prévision, en raison d’accords et de contrats entre les principaux acteurs du marché.

Les principaux acteurs inclus dans ce rapport : GlaxoSmithKline plc., Novartis AG, Variant Pharmaceuticals, Inc., ChemoCentryx, Inc., Retrophin, Inc., AbbVie, Inc., Pfizer, Inc., AstraZeneca plc., Sanofi S.A, and Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

Par exemple, en février 2018, Oraxion Therapeutics Inc. a conclu un accord d’option avec Aten Porous pour obtenir les droits exclusifs pour les études cliniques.

