Le marché de la protonthérapie à intensité modulée devrait assister à une tendance à la hausse en Amérique du Nord avec une prévalence élevée de cancer

Dans le domaine médical, la protonthérapie ou radiographie protonique est une forme de radiothérapie qui utilise une série de protons, généralement associés à un faisceau d’anti-protons, pour irradier les tissus affectés, généralement pour guérir le cancer. Lorsque les protons sont combinés avec un électron, ou noyau, ils deviennent très énergétiques et émettent des rayons gamma. Ces rayons gamma sont utilisés pour cibler des cellules cancéreuses spécifiques dans le traitement du cancer en générant un sursaut de chaleur par l’intermédiaire de neutrons et/ou d’électrons. Ces rayons sont ensuite absorbés par les tissus cancéreux pour les détruire. Cela suggère que la croissance du marché de la protonthérapie modulée en intensité est due à une incidence élevée de cancer dans le monde.

Postulez ici pour un rapport PDF gratuit: https://www.coherentmarketinsights.com/insight/request-pdf/4106

Remarque : * Le PDF comprend uniquement la table des matières (TdC), le cadre de recherche du rapport réel et la méthodologie de recherche adoptée pour celui-ci.

La protonthérapie modulée en intensité implique le contrôle spatial électromagnétique de faisceaux bien circonscrits de protons d’énergie et d’intensité variables. La protonthérapie a d’abord été utilisée sur des patientes atteintes d’un cancer du sein qui n’avaient pas d’autre alternative que l’ablation chirurgicale de l’ensemble du sein (mastectomie) pour retirer le tissu cancéreux. Selon l’American Cancer Society, en 2020, environ 276 480 nouveaux cas de cancer du sein invasif seront diagnostiqués chez les femmes et la maladie entraînera environ 42 170 décès, aux États-Unis. marché de la protonthérapie.

Récemment, diverses études ont évalué et comparé l’efficacité de la protonthérapie modulée en intensité. Par rapport à la radiothérapie conventionnelle, la thérapie par faisceau de protons a démontré une toxicité significativement réduite dans un essai contrôlé randomisé chez des patients atteints d’un cancer de l’œsophage. De plus, l’utilisation de la protonthérapie modulée en intensité peut aider à réduire considérablement le risque de mini-AVC et de crises cardiaques dans le traitement du cancer du poumon par rapport aux patients qui optent pour une thérapie conventionnelle à base de photons. De tels avantages de la protonthérapie modulée en intensité par rapport à d’autres thérapies devraient contribuer à la croissance du marché de la protonthérapie modulée en intensité.

La radiothérapie photonique traditionnelle expose le cœur, l’œsophage, le foie et les poumons à des doses importantes d’irradiation qui peuvent entraîner des effets secondaires graves. Ainsi, la protonthérapie a un potentiel important dans un avenir proche. À l’heure actuelle, seulement 2% environ de la radiothérapie est de la protonthérapie, et seuls 36 centres de proton sont opérationnels aux États-Unis. Ainsi, l’augmentation du nombre de centres de proton devrait offrir des opportunités de croissance lucratives aux acteurs de la protonthérapie à modulation d’intensité. marché.

Les principaux acteurs inclus dans ce rapport : Ion Beam Applications SA, Hitachi Ltd, Varian Medical Systems, Mevion Medical Systems, Inc., Mitsubishi Electric Corporation, ProNova Solutions, Proton International, Sumitomo Heavy Industries, Ltd, and Apollo Hospitals Enterprise Limited.

Achetez maintenant avec une remise pour un rapport premium avec un forfait de 2000 $ US de réduction : @ https://www.coherentmarketinsights.com/promo/buynow/4106

Table des matières

Rapport d’étude de marché mondial Protonthérapie modulée en intensité

Section 1 : Aperçu de l’industrie mondiale Protonthérapie modulée en intensité

Section 2 : Impact économique mondial sur l’industrie Protonthérapie modulée en intensité

Section 3: Concurrence sur le marché mondial par les producteurs de l’industrie

Section 4: Productions mondiales, revenus (valeur), selon les régions

Section 5 : Approvisionnement mondial (production), consommation, exportation, importation, géographiquement

Section 6: Productions mondiales, revenus (valeur), tendance des prix, type de produit

Section 7: Analyse du marché mondial, sur la base de l’application

Section 8 : Protonthérapie modulée en intensité Analyse des prix du marché

Section 9 : Chaîne de marché, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Section 10 : Stratégies et politiques clés des distributeurs/fournisseurs/négociants

Section 11 : Analyse de la stratégie marketing clé, par les fournisseurs du marché

Section 12 : Analyse des facteurs d’effet du marché

Section 13 : Prévision du marché mondial Protonthérapie modulée en intensité

À propos de Coherent Market Insights

Coherent Market Insights est une importante société d’études de marché et de conseil proposant des rapports de recherche syndiqués prêts à l’action, des analyses de marché personnalisées, des services de conseil et des analyses concurrentielles via diverses recommandations liées aux tendances des marchés émergents, aux technologies et aux opportunités potentielles en dollars absolus.

Contact Us

M. Shah

Des informations cohérentes sur le marché

1001 4e avenue, #3200

Seattle, État de Washington 98154

Téléphone : États-Unis +12067016702 / Royaume-Uni +4402081334027

Courriel : sales@coherentmarketinsights.com