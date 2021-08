Le marché de l’angio-œdème héréditaire connaîtra une croissance robuste alors que BioCryst Pharmaceuticals, Inc. reçoit l’approbation de la FDA des États-Unis pour son ORLADEYO indiqué pour l’angio-œdème héréditaire

L’angio-œdème héréditaire est une maladie, qui est le résultat d’une mutation génétique, au sein des familles ayant une activité génétique plus élevée. Ce n’est pas contagieux pour les autres. La cause de l’hérédité est encore inconnue mais on pense que la maladie est liée au mécanisme immunologique. L’angio-œdème héréditaire est une maladie chronique non inflammatoire qui touche des millions de personnes dans le monde. Les symptômes comprennent une sécheresse persistante de la peau, des démangeaisons du cuir chevelu, une inflammation, une éruption cutanée, une desquamation et des gerçures sévères de la peau, des saignements et de l’urticaire, des douleurs dans la zone où la peau est affectée. Dans le cadre du diagnostic, un médecin expérimenté dans le traitement de l’angio-œdème héréditaire doit effectuer une biopsie cutanée pour découvrir la cause exacte de la réaction allergique cutanée.

Obtenez une copie d’échantillon gratuite @https://www.coherentmarketinsights.com/insight/request-sample/1292

Remarque : * L’échantillon ne comprend que la table des matières (TdC), le cadre de recherche du rapport réel et la méthodologie de recherche adoptée pour celui-ci.

La prise de conscience croissante concernant l’angio-œdème héréditaire devrait stimuler la croissance du marché mondial de l’angio-œdème héréditaire au cours de la période de prévision. L’angio-œdème héréditaire ou également appelé AOH a reçu une attention particulière dans un passé récent, car les organisations gouvernementales et non gouvernementales du monde entier se concentrent sur la sensibilisation du public pour améliorer le diagnostic et améliorer le traitement. Par exemple, en avril 2019, HAE International (HAEi) a organisé une marche mondiale HAE dans divers pays, dont l’Argentine, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Danemark, la Finlande, Malte, etc. Ainsi, ces facteurs devraient stimuler la croissance de l’angio-œdème héréditaire mondial. marché au cours de la période de prévision. De plus, la prévalence de l’œdème de Quincke héréditaire devrait stimuler la croissance du marché mondial de l’œdème de Quincke héréditaire au cours de la période de prévision. Selon les National Institutes of Health (NIH), l’angio-œdème héréditaire devrait affecter 1 personne sur 500 000 aux États-Unis, dont 85 % des cas devraient être de type I.

Cependant, un diagnostic erroné de l’œdème de Quincke héréditaire devrait entraver la croissance du marché mondial de l’œdème de Quincke héréditaire au cours de la période de prévision. En outre, les activités continues de recherche et de développement dans le domaine du développement de médicaments orphelins peuvent présenter des opportunités de croissance lucratives sur le marché mondial de l’angio-œdème héréditaire dans un avenir proche. Parmi les régions, l’Amérique du Nord devrait connaître une croissance significative du marché mondial de l’angio-œdème héréditaire au cours de la période de prévision. Cela est dû à la présence d’une infrastructure de soins de santé robuste et aux lancements de nouveaux produits par les acteurs du marché dans toute la région. De plus, l’Asie-Pacifique devrait enregistrer un taux de croissance robuste au cours de la période de prévision, en raison de la sensibilisation croissante des patients dans la région.

Offre d’une durée limitée… Saisissez l’offre

Achetez ce rapport premium avec un prix forfaitaire de 2000 $ US de réduction @ https://www.coherentmarketinsights.com/promo/buynow/1292

Les principaux acteurs sont : CSL Behring, Shire Plc., BioCryst Pharmaceuticals, Inc., Ionis Pharmaceuticals, Arrowhead Pharmaceuticals, Adverum Biotechnologies, Attune Pharmaceuticals and Pharming Healthcare, Inc.

Table des matières

Rapport d’étude de marché mondial Angioedème héréditaire

Section 1 : Aperçu de l’industrie mondiale Angioedème héréditaire

Section 2 : Impact économique mondial sur l’industrie Angioedème héréditaire

Section 3: Concurrence sur le marché mondial par les producteurs de l’industrie

Section 4: Productions mondiales, revenus (valeur), par région

Section 5: Offre mondiale (production), consommation, exportation, importation, géographique

Section 6: Productions mondiales, revenus (valeur), tendance des prix, type de produit

Section 7: Analyse du marché mondial, basée sur l’application

Section 8 : Angioedème héréditaire Analyse des prix du marché

Section 9 : Chaîne de marché, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Section 10 : Stratégies et politiques clés des distributeurs/fournisseurs/négociants

Section 11: Analyse de la stratégie marketing clé, par les fournisseurs du marché

Section 12 : Analyse des facteurs d’effet de marché

Section 13 : Prévisions du marché mondial Angioedème héréditaire

À propos de Coherent Market Insights

Coherent Market Insights est une importante société d’études de marché et de conseil proposant des rapports de recherche syndiqués prêts à l’action, des analyses de marché personnalisées, des services de conseil et des analyses concurrentielles via diverses recommandations liées aux tendances des marchés émergents, aux technologies et aux opportunités potentielles en dollars absolus.

Nous contacter