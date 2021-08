Le marché de l’EDI pour les soins de santé connaît une croissance massive alors que Siemens Healthineers s’associe à Geisinger pour stimuler les collaborations en matière de santé numérique, y compris les applications compatibles avec l’IA

Healthcare EDI ou Electronic Data Interchange a été conceptualisé pour créer une base de données qui permettrait un accès partagé aux informations de santé à partir de plusieurs emplacements. Il permet d’échanger les mêmes données entre les différentes entités impliquées dans la prise en charge des patients comme les médecins, les infirmières et autres prestataires de soins. Essentiellement, l’EDI brise les frontières physiques et financières qui sont établies entre les différentes parties impliquées dans une organisation de soins de santé. L’adoption de solutions EDI pour les soins de santé a connu une croissance massive dans les économies développées telles que les États-Unis et le Canada. Cela est dû au fait qu’il existe une forte demande de solutions informatiques innovantes pour rationaliser les flux de travail, combinées à des exigences réglementaires croissantes liées à la sécurité des patients.

Obtenez un PDF gratuit avec une analyse détaillée: https://www.coherentmarketinsights.com/insight/request-pdf/2006

Remarque : * Le PDF comprend uniquement la table des matières (TdC), le cadre de recherche du rapport réel et la méthodologie de recherche adoptée pour celui-ci.

À mesure que le temps change, les organisations de soins de santé s’adaptent aux nouvelles technologies afin de répondre à l’évolution des demandes. L’adoption du Big Data est l’une de ces technologies avancées qui a connu une adoption croissante parmi les entreprises de soins de santé. Les grandes entreprises technologiques proposent de nouvelles solutions Big Data pour répondre aux demandes des organisations de soins de santé. Récemment, en décembre 2020, Amazon Web Services (AWS) a lancé Amazon HealthLake, un service éligible HIPAA qui vise à prendre en charge les normes d’interopérabilité et à stimuler l’utilisation de l’analyse des mégadonnées dans les soins de santé. De tels facteurs peuvent stimuler la croissance du marché EDI des soins de santé dans un avenir proche.

Bien qu’ils offrent de nombreux avantages, la confidentialité et la sécurité des données suscitent des inquiétudes. De plus, le coût de mise en œuvre de l’EDI est significativement élevé, ce qui pourrait limiter la croissance du marché de l’EDI de santé. Cependant, de nombreuses organisations de santé ont trouvé une solution à ces difficultés, comme l’externaliser, ce qui pourrait présenter des opportunités de croissance lucratives pour les acteurs du marché.

Nous offrons rapport personnalisé, cliquez sur @ https://www.coherentmarketinsights.com/insight/request-customization/2006

L’EDI des soins de santé permet un plus grand partage d’informations qui pourraient aider à la prévention et au traitement des maladies. C’est le plus grand avantage de l’EDI par rapport aux autres modes traditionnels d’échange d’informations sur les patients, tels que les dossiers directs des patients (DPR). L’EDI devra prendre en charge tous les types d’échange de données, il est donc important d’établir un format standard. Ces organisations et prestataires de soins de santé se concentrent sur la maîtrise des coûts des soins de santé. L’échange de données informatisées sur les soins de santé (HDI) peut aider les organisations à transmettre des données dans les deux sens à l’aide de formats standardisés. L’EDI améliore également la productivité, ce qui permet un niveau plus élevé d’efficacité, de précision et de vitesse. De tels avantages peuvent stimuler la croissance du marché EDI des soins de santé.

Récemment, en juin 2020, Siemens Healthineers AG s’est associé à Geisinger pour mener des collaborations en santé numérique, y compris des applications compatibles avec l’IA.

Les principaux acteurs inclus dans ce rapport : Optum Inc., Dell Technologies Inc., General Electric Company, Emdeon Inc., The SSI Group, LLC, ZirMed, Inc., Tallan, Inc., Quadax, and Allscripts Healthcare Solutions Inc.

OFFRE D’UNE DURÉE LIMITÉE – Dépêchez-vous !

Achetez maintenant avec une remise pour un rapport premium avec un forfait de 2000 $ US de réduction : @ https://www.coherentmarketinsights.com/promo/buynow/2006

À propos de Coherent Market Insights

Coherent Market Insights est une importante société d’études de marché et de conseil proposant des rapports de recherche syndiqués prêts à l’action, des analyses de marché personnalisées, des services de conseil et des analyses concurrentielles via diverses recommandations liées aux tendances des marchés émergents, aux technologies et aux opportunités potentielles en dollars absolus.

Contact Us

M. Shah

Des informations cohérentes sur le marché

1001 4e avenue, #3200

Seattle, État de Washington 98154

Téléphone : États-Unis +12067016702 / Royaume-Uni +4402081334027

Courriel : sales@coherentmarketinsights.com