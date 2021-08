Le marché de l’externalisation de la recherche sous contrat dans le domaine de la santé se développe de manière fulgurante, Charles River Laboratories signant un contrat avec Takeda Pharmaceutical Company Limited pour la découverte de médicaments

La recherche sous contrat dans le domaine de la santé (HCRO) fait référence au processus par lequel une organisation ou une entreprise qui fournit des services de santé, tels que des services de laboratoire clinique, contracte la recherche et fournit du personnel et des services sur la base de tarifs convenus avec une autre organisation qui respectent ou dépassent ceux convenus. sur les tarifs. Ce type de contrat est généralement d’une ou plusieurs années. Ce type de contrat est normalement utilisé lorsqu’une organisation doit embaucher des membres du personnel qui répondent à des exigences spécifiques pour répondre aux objectifs et missions de santé de leur organisation. En outre, les installations de recherche peuvent également passer des contrats avec des professionnels de la santé pour fournir une formation et une éducation continues en matière de santé à leur propre personnel.

L’augmentation des investissements dans les activités de recherche et de développement de médicaments devrait stimuler la croissance du marché mondial de l’externalisation de la recherche contractuelle dans le domaine des soins de santé. De nombreuses grandes entreprises du secteur pharmaceutique ont commencé à investir de manière significative dans le développement de médicaments. Certaines entreprises se sont associées à des instituts de recherche et à des concurrents pour accélérer les activités de R&D. Par exemple, en mars 2020, Johnson & Johnson s’est associé à la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) du département américain de la Santé et des Services sociaux pour financer 1 milliard de dollars US en R&D sur le vaccin COVID-19 et le traitement antiviral. De plus, en mai 2019, AstraZeneca a inauguré un nouveau centre d’opérations de développement à Bangalore, en Inde, pour soutenir la recherche sur l’oncologie, les problèmes rénaux et métaboliques, cardiovasculaires et respiratoires. Par conséquent, ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché mondial de la recherche contractuelle dans le domaine de la santé. En outre, la préférence croissante pour les activités d’externalisation en raison des contraintes de coûts et de temps devrait propulser la croissance du marché mondial de l’externalisation de la recherche contractuelle dans le domaine des soins de santé dans un proche avenir.

Des réglementations strictes sur le développement de médicaments appliquées par les autorités gouvernementales devraient freiner la croissance du marché mondial de l’externalisation de la recherche contractuelle dans le domaine de la santé.

Parmi les régions, l’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative du marché mondial de l’externalisation de la recherche contractuelle dans le domaine de la santé. Cela est dû à la forte prévalence de maladies chroniques telles que l’asthme et le diabète dans la région. Selon Diabetes.co.uk, en 2019, plus de 30 millions de personnes ont reçu un diagnostic de diabète en Inde. En outre, l’Amérique du Nord devrait enregistrer un taux de croissance lucratif, en raison de l’augmentation du soutien gouvernemental aux activités de R&D par le biais de subventions dans la région.

Les principaux acteurs sont: IQVIA, Covance, Inc., Pharmaceutical Product Development Inc., Parexel International Corporation, Charles River Laboratories International Inc., Icon, Plc, Medidata Solutions, Inc., Inventiv Health, Inc. (Pharmanet Development Group Inc.), Medpace Holdings, Inc., and Piramal Life Sciences.

Par exemple, en janvier 2020, Charles River Laboratories a conclu un accord avec Takeda Pharmaceutical Company Limited pour la découverte de médicaments.

