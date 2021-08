Le marché de Médicaments de traitement de la toxoplasmose connaîtra un taux de croissance modéré de 2021 à 2027

En février 2020, la Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé une demande pour le premier générique de comprimés de Daraprim (pyriméthamine) pour le traitement de la toxoplasmose (une infection causée par le parasite Toxoplasma gondii) lorsqu’il est utilisé avec un sulfamide (un groupe de médicaments utilisés pour traiter les infections bactériennes).

La prévalence croissante du VIH dans le monde augmente le risque d’infection des gonades toxoplasmiques. Cela contribue à la croissance du marché des médicaments pour le traitement de la toxoplasmose. Selon la mission et l’équipe HIV.gov, environ 38 millions de personnes dans le monde étaient atteintes du VIH/sida en 2019. Parmi elles, 36,2 millions étaient des adultes et 1,8 million étaient des enfants (<15 ans). De plus, les activités croissantes de recherche et développement des sociétés pharmaceutiques pour la toxoplasmose favorisent à nouveau la croissance du marché des médicaments de traitement de la toxoplasmose. Par exemple, en 2018, Vyera Pharmaceuticals LLC a reçu l’approbation de la Food Drug and Administration (FDA) des États-Unis pour lancer l’étude de phase 1 du VYR-006, qui est un puissant inhibiteur de la dihydrofolate réductase (DHFR) utilisé pour le traitement de la toxoplasmose.

L’Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial des médicaments pour le traitement de la toxoplasmose, ce qui est attribué à la prévalence élevée de la prévalence croissante de l’infection par la toxoplasmose dans la région. Selon le département américain de la Santé et des Services sociaux, aux États-Unis, on estime que 11% de la population de 6 ans et plus a été infectée par Toxoplasma. Aux États-Unis, plus de 40 millions d’hommes, de femmes et d’enfants sont porteurs du parasite Toxoplasma, mais très peu présentent des symptômes car le système immunitaire empêche généralement le parasite de provoquer une maladie.

La toxoplasmose est une maladie infectieuse causée par une souche de bactérie appelée Toxoplasma gondii. L’infection est causée par le parasite protozoaire Toxoplasma gondii. Une personne infectée par la toxoplasmose peut ne présenter aucun symptôme apparent ou peut présenter des symptômes très légers ou graves. Certaines personnes peuvent même ne présenter aucun symptôme de la maladie. Il est généralement acquis par contact direct avec les déchets ou les sécrétions de l’anus, de la bouche ou du vagin d’une personne infectée. Dans de tels cas, il existe un risque élevé de transmission de l’infection au partenaire sexuel de la personne affectée. Le rhume, la fièvre, les maux de tête, les douleurs musculaires, les nausées, les vomissements, les douleurs abdominales et la diarrhée sont quelques-uns des symptômes de l’infection par la toxoplasmose. La chirurgie, la chimiothérapie, les médicaments antiviraux et les antibiotiques sont quelques-unes des options de traitement pour le toxoplasme

Les principaux acteurs sont: Vyera Pharmaceuticals LLC, Taj Accura Pharmaceuticals Ltd, Mangalam Drugs and Organics Ltd., Cerovene Healthcare PVT LTD, Greenstone LLC, Amneal Pharmaceuticals, Inc., Turing Pharmaceuticals, F. Hoffmann-La Roche AG, Teva Pharmaceutical Industries Ltd, and Baxter International Inc.

