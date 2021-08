Le marché des analyseurs de gaz du sang se développe rapidement avec Roche recevant l’approbation CE pour son Roche v-TAC, une nouvelle solution de diagnostic pour obtenir des résultats de gaz du sang artériel

Les analyseurs de gaz sanguins sont des appareils utilisés pour mesurer la concentration d’oxygène et d’autres gaz dans le sang humain. La mesure précise de l’analyseur des gaz du sang est une exigence absolue pour les services médicaux d’urgence et les unités de soins intensifs. L’un des facteurs clés favorisant la croissance du marché est la croissance rapide de la population gériatrique et l’augmentation des cas de maladies chroniques telles que le cancer et les maladies cardiovasculaires. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), d’ici 2050, la population mondiale âgée de 65 ans et plus devrait atteindre environ 2 milliards, contre 900 millions en 2015. Selon la même source, en 2018, environ 9,6 millions de décès ont été signalés. dues au cancer dans le monde, dont 2,09 millions de cas étaient dus au cancer du poumon. Les analyseurs de gaz du sang sont utilisés pour mesurer des combinaisons de gaz du sang, de pH et d’électrolytes. Par conséquent, ces facteurs peuvent stimuler la croissance du marché des analyseurs de gaz du sang.

L’analyse des gaz du sang est essentielle pour de nombreux aspects des soins aux patients, y compris le diagnostic, le traitement et la surveillance. De plus, la mesure précise des gaz du sang peut être précieuse pour l’éducation des patients et la prévention des complications. Au fil des ans, le coût des soins intensifs a diminué. Avec les progrès technologiques dans l’industrie des dispositifs médicaux, le séjour moyen en unité de soins intensifs a été réduit de 1,5 jour, passant de 5 à 3,5 jours. En outre, le coût par jour-patient a diminué avec des économies annuelles de 4 % par jour-patient. Une telle réduction significative des coûts peut encore augmenter la croissance du marché des analyseurs de gaz du sang dans un avenir proche. Récemment, en mai 2020, Roche a reçu l’approbation CE pour son Roche v-TAC, une nouvelle solution de diagnostic pour obtenir des résultats de gaz du sang artériel.

Trois types courants d’analyseurs de gaz du sang sont l’analyseur électronique, l’analyseur clinique et l’analyseur réfractaire. Les analyseurs électroniques des gaz du sang comprennent des analyseurs portables, alimentés par batterie et à magnétron permanent. En ce qui concerne l’impact régional, l’Amérique du Nord semble gagner du terrain sur le marché des analyseurs de gaz du sang. Cette croissance peut être attribuée à la sensibilisation croissante des patients et à la présence d’une solide infrastructure de soins de santé dans la région. Au contraire, l’Asie-Pacifique affiche des perspectives positives en raison de l’augmentation des dépenses de santé et de la sensibilisation croissante des patients dans la région.

Tous les analyseurs de gaz du sang utilisent une ou plusieurs concentrations standard d’oxygène et d’autres substances volatiles comme sondes pour l’activité métabolique et immunologique. Les analytes couramment utilisés sont le pH, l’ECG, l’osmolarité, la pCO2, la concentration en TB et la concentration totale en composés (TCC). Malgré ces facteurs, certains aspects de ce marché pourraient constituer un obstacle majeur au développement futur. Par exemple, il existe une forte probabilité d’infections dues à l’utilisation d’analyseurs de gaz du sang, ce qui pourrait entraîner une infection par des agents pathogènes transmissibles par le sang pendant les procédures de test. En outre, des scénarios de remboursement défavorables peuvent entraver la croissance du marché des analyseurs de gaz du sang.

Les principaux acteurs sont : Abbott Laboratories, Alere, Inc., Bayer AG, Dalko Diagnostics, GE Healthcare, Instrumentation Laboratory, Nova Biomedical, Radiometer, Roche Diagnostics, Siemens Healthcare, and Sphere Medical

