Le marché des diagnostics du VIH gagne du terrain, Roche Diagnostics recevant l’approbation de la FDA des États-Unis pour son test qualitatif cobas HIV-1/HIV-2 sur les systèmes cobas 6800/8800 entièrement automatisés aux États-Unis.

Les diagnostics du VIH ne sont pas aussi simples à acquérir qu’ils peuvent le paraître, et il est important que vous obteniez les bons tests pour votre condition particulière. Il ne faut pas être gêné ou avoir honte de subir un test de dépistage de la maladie ; après tout, il y a beaucoup de gens qui vivent avec le VIH ou le SIDA et mènent une vie heureuse. La raison pour laquelle vous êtes testé est simplement pour que vous puissiez obtenir l’aide médicale dont vous avez besoin, ce qui peut vous aider à combattre cette maladie dangereuse.

Postulez ici pour l’exemple de copie du rapport : https://www.coherentmarketinsights.com/insight/request-sample/422

La prévalence croissante du VIH/SIDA devrait stimuler la croissance du marché mondial du diagnostic du VIH. Selon le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), en 2019, 38 millions de personnes vivaient avec le VIH dans le monde, dont 36,2 millions d’adultes et 1,8 million d’enfants âgés de 15 ans et moins. Selon la même source, environ 1,7 million de personnes dans le monde ont contracté le VIH en 2019. Cette prévalence croissante a conduit à une forte demande de dispositifs de diagnostic du VIH et de kits de test avancés à travers le monde. Par conséquent, ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché mondial du diagnostic du VIH. L’augmentation des initiatives proactives pour sensibiliser au VIH/SIDA devrait propulser la croissance du marché mondial du diagnostic du VIH dans un avenir proche. Par exemple, en décembre 2020, Manforce Condom, un produit de Mankind Pharma, a lancé une nouvelle campagne intitulée « #StandTogether » pour sensibiliser au VIH.

Le manque de mandats pour le test d’acide nucléique (NAT) et les coûts élevés qui y sont associés dans les économies émergentes devraient freiner la croissance du marché mondial des diagnostics HIB. Parmi les régions, l’Amérique du Nord devrait connaître une croissance significative du marché mondial du diagnostic du VIH. Ceci est dû à la présence d’un réseau de soins de santé technologiquement avancé et à des dépenses plus élevées en R&D. En outre, l’Asie-Pacifique devrait enregistrer un taux de croissance robuste, en raison de la présence d’une forte demande non satisfaite en Chine et en Inde.

Par exemple, en septembre 2020, Roche Diagnostics a reçu l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour son test qualitatif cobas HIV-1/HIV-2 à utiliser sur les systèmes cobas 6800/8800 entièrement automatisés aux États-Unis.

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial du Diagnostic VIH comprennent: Abbott Laboratories, Bio-Rad Laboratories, Inc., Hologic, Inc., Siemens Healthineers, Roche AG, Beckman Coulter Inc., OraSure Technologies, Inc., Becton, Dickinson and Company, Merck KGaA, Chembio Diagnostic Systems, Inc., Zyomyx Incorporation, Bristol –Myres Squibb, Janssen Therapeutic, QIAGEN N.V., and ViiV Healthcare Ltd.

OFFRE D’UNE DURÉE LIMITÉE – Dépêchez-vous !

Offre exclusive!!! Achetez le rapport à un tarif réduit !!!

Achetez une copie instantanée de ce rapport de recherche avec un prix forfaitaire de 2000 $ US @ https://www.coherentmarketinsights.com/promo/buynow/422

À propos de Coherent Market Insights

Coherent Market Insights est une société d’études de marché et de conseil de premier plan proposant des rapports de recherche syndiqués prêts à l’action, une analyse de marché personnalisée, des services de conseil et une analyse de la concurrence grâce à diverses recommandations liées aux tendances des marchés émergents, aux technologies et aux opportunités potentielles en dollars absolus.

Nous contacter

M. Shah

Perspectives cohérentes du marché

1001, 4e avenue, # 3200

Seattle, WA 98154

Téléphone: US +12067016702 / UK +4402081334027

Courriel: sales@coherentmarketinsights.com