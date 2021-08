Le marché des dispositifs d’ablation par radiofréquence connaît une forte croissance alors que Medtronic a lancé la plate-forme d’ablation RF Accurian(TM)

L’ablation par radiofréquence est une procédure indolore qui se fait à l’aide d’une aiguille étroite et d’un courant électrique de faible niveau. La procédure d’ablation par radiofréquence est réalisée en plaçant une aiguille en acier inoxydable très fine dans chaque follicule individuel. L’aiguille envoie une charge électrique qui détruit le follicule afin qu’il ne repousse pas et provoque l’inflammation et l’endommagement des tissus environnants. Il est également moins douloureux et cause moins de dommages aux tissus. De plus, l’ablation par radiofréquence peut être effectuée sur presque toutes les zones de la peau. Cela signifie qu’il peut être utilisé pour traiter non seulement l’acné, mais aussi les vergetures, les ridules et les rides, ainsi que l’hyperpigmentation et les taches faciales.

Obtenez un exemple de rapport @https://www.coherentmarketinsights.com/insight/request-sample/4252

L’utilisation croissante des dispositifs d’ablation pour la gestion de la douleur stimule la croissance du marché mondial des dispositifs d’ablation par radiofréquence. Ainsi, la prévalence croissante de l’arthrite dans le monde stimule la croissance du marché. Selon le rapport de mai 2019 des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), environ 54,4 millions d’adultes américains ont reçu un diagnostic d’arthrite, ce qui représente environ 1 personne sur 4 aux États-Unis. De plus, la population gériatrique croissante est également prévue. pour augmenter la croissance du marché des dispositifs d’ablation par radiofréquence. Selon le U.S. Census Bureau, la population gériatrique américaine devrait atteindre 77 millions d’ici 2034. En outre, la demande croissante de procédures mini-invasives devrait en outre favoriser la croissance du marché au cours de la période de prévision.

L’Amérique du Nord devrait afficher une croissance significative au cours de la période de prévision, ce qui est attribué à l’innovation continue des principaux acteurs dans le domaine des dispositifs d’ablation par radiofréquence. Par exemple, en novembre 2020, Abbott a annoncé le lancement du générateur IonicRF™, un nouvel appareil récemment autorisé par la Food and Drug Administration des États-Unis pour fournir un traitement non chirurgical et peu invasif pour la gestion de la douleur dans le système nerveux. Le générateur IonicRF est un appareil d’ablation par radiofréquence qui utilise la chaleur pour cibler des nerfs spécifiques et empêcher les signaux de douleur d’atteindre le cerveau.

Développements clés :

1. En mai 2019, Boston Scientific Corporation a conclu un accord définitif pour l’acquisition de Vertiflex, Inc., un développeur de dispositifs mini-invasifs pour la gestion de la douleur.

2. En février 2019, Medtronic plc a annoncé l’autorisation 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour la plate-forme d’ablation RF Accurian(TM), qui effectue l’ablation par radiofréquence (RF) des tissus nerveux.

Offre d’une durée limitée… Saisissez l’offre

Achetez ce rapport premium avec un prix forfaitaire de 2000 $ US de réduction @ https://www.coherentmarketinsights.com/promo/buynow/4252

Les principaux acteurs sont : Accuray, Inc., Avanos Medical, Inc., Boston Scientific Corporation, Biosense Webster, Inc., Cosman Medical, Inc., Diros Technology, Inc., Kimberly-Clark Corporation, NeuroTherm, Inc., St. Jude Medical, Inc., and Stryker Corporation.

Table des matières

Rapport d’étude de marché mondial Dispositifs d’ablation par radiofréquence

Section 1 : Aperçu de l’industrie mondiale Dispositifs d’ablation par radiofréquence

Section 2 : Impact économique mondial sur l’industrie Dispositifs d’ablation par radiofréquence

Section 3: Concurrence sur le marché mondial par les producteurs de l’industrie

Section 4: Productions mondiales, revenus (valeur), selon les régions

Section 5 : Approvisionnement mondial (production), consommation, exportation, importation, géographiquement

Section 6: Productions mondiales, revenus (valeur), tendance des prix, type de produit

Section 7: Analyse du marché mondial, sur la base de l’application

Section 8 : Dispositifs d’ablation par radiofréquence Analyse des prix du marché

Section 9 : Chaîne de marché, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Section 10 : Stratégies et politiques clés des distributeurs/fournisseurs/négociants

Section 11 : Analyse de la stratégie marketing clé, par les fournisseurs du marché

Section 12 : Analyse des facteurs d’effet du marché

Section 13 : Prévision du marché mondial Dispositifs d’ablation par radiofréquence

À propos de Coherent Market Insights

Coherent Market Insights est une importante société d’études de marché et de conseil proposant des rapports de recherche syndiqués prêts à l’action, des analyses de marché personnalisées, des services de conseil et des analyses concurrentielles via diverses recommandations liées aux tendances des marchés émergents, aux technologies et aux opportunités potentielles en dollars absolus.

Nous contacter