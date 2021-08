Le marché des dispositifs d’assistance cardiaque continue de se développer avec SynCardia Systems, LLC recevant l’approbation de la FDA des États-Unis pour son système cardiaque artificiel total temporaire de 50 cc, facilitant la transplantation cardiaque

Un dispositif d’assistance ventriculaire, également appelé pompe d’assistance ventriculaire, est un dispositif électromécanique conçu pour aider le pompage cardiaque, qui à son tour est destiné à aider à maintenir un rythme cardiaque constant. Lorsqu’un dispositif d’aide ventriculaire est nécessaire pour des soins médicaux immédiats, il est attaché au cœur via les voies cardio-respiratoires pour fournir une stimulation qui aide à maintenir le rythme cardiaque. Cela se fait généralement avec un tuyau en latex ou un autre dispositif similaire qui fournit une aspiration constante pour empêcher le cœur de s’arrêter afin qu’il puisse pomper le sang.

La prévalence croissante des maladies cardiovasculaires devrait stimuler la croissance du marché mondial des dispositifs d’assistance cardiaque. Selon l’American Heart Association (AMA), en 2016, les maladies cardiovasculaires ont causé 17,6 millions de décès dans le monde. Selon la même source, ce nombre devrait atteindre 23,6 millions d’ici 2030. De plus, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 17,9 millions de personnes meurent chaque année de maladies cardiovasculaires.

Les maladies cardiovasculaires restent la principale cause de décès dans le monde. Les dispositifs d’assistance cardiaque tels que les stimulateurs cardiaques, les défibrillateurs automatiques implantables (DCI) et les enregistreurs à boucle cardiaque améliorent la fonction des reins, du foie, du cerveau et d’autres organes en augmentant le flux sanguin vers le corps. Par conséquent, ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché mondial des dispositifs d’assistance cardiaque. En outre, la croissance de la population gériatrique devrait propulser la croissance du marché mondial des dispositifs d’assistance cardiaque dans un avenir proche. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la population gériatrique mondiale devrait représenter environ 22 % de la population mondiale d’ici 2050.

Le coût élevé de ces dispositifs, combiné à des conformités réglementaires strictes et aux risques associés à l’implantation, devrait entraver le marché mondial des dispositifs d’assistance cardiaque. Cependant, le potentiel important des économies émergentes peut offrir des opportunités de croissance lucratives aux acteurs du marché. Parmi les régions, l’Amérique du Nord devrait connaître une croissance significative du marché mondial des dispositifs d’assistance cardiaque. Cela est dû aux progrès technologiques des appareils et à l’augmentation des cas de maladies cardiaques. Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), environ 647 000 personnes aux États-Unis meurent chaque année des suites d’une maladie cardiaque. En outre, l’Asie-Pacifique devrait enregistrer un taux de croissance robuste, en raison de l’amélioration des infrastructures de santé et des initiatives gouvernementales favorables pour stimuler le secteur de la santé dans la région.

Par exemple, en mars 2020, SynCardia Systems, LLC a reçu l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour un système cardiaque artificiel total temporaire de 50 cc (50 cc TAH-t) comme passerelle vers la transplantation cardiaque pour les patients qui présentent un risque imminent de décès par insuffisance biventriculaire.

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial du Appareils d’assistance cardiaque comprennent: MAQUET GmbH & Co., Berlin Heart GmbH, Teleflex Incorporated, Thoratec Corporation, Heart Ware International, SynCardia Systems, Inc., and ABIOMED.

