Le marché des dispositifs de traitement des varices gagne du terrain avec Leucadia Pharmaceuticals introduisant le générique du tétradécyl sulfate de sodium (STS)

Les fabricants de dispositifs biotechnologiques se concentrent désormais sur le développement de médicaments et de solutions nouveaux et rentables pour le traitement de diverses maladies veineuses chroniques telles que les varices. Le succès de l’entreprise dépend des produits finis fabriqués et des services rendus. Les fabricants de dispositifs biotechnologiques se concentrent sur le développement de systèmes fermés innovants et rentables utilisant des constituants d’ingénierie. La demande de procédures minimales a augmenté au fil des ans, en particulier pour traiter les varices. Les patients souffrant de varices préfèrent largement la chirurgie mini-invasive, car cela entraîne une faible perte de sang, moins de douleur postopératoire, moins de complications postopératoires et un séjour hospitalier plus court. Récemment, en juillet 2020, Anika Therapeutics Inc. a annoncé le lancement de six dispositifs et instruments chirurgicaux mini-invasifs approuvés par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. Par conséquent, de tels facteurs peuvent augmenter la croissance du marché des dispositifs de traitement des varices.

En ce qui concerne l’impact géographique, l’Amérique du Nord semble afficher la plus forte croissance sur le marché des dispositifs de traitement des varices. Cela est généralement dû à l’adoption précoce des dernières technologies et à la démonstration de la sécurité et de l’efficacité des traitements au laser. Au contraire, l’Asie-Pacifique gagne du terrain avec une augmentation du revenu disponible. Récemment, en décembre 2019, Leucadia Pharmaceuticals a lancé le générique du Sodium Tetradecyl Sulfate (STS), un agent sclérosant approuvé par la FDA des États-Unis utilisé pour le traitement des petites varices du bas des jambes.

En plus de traiter les symptômes et l’apparence de vos varices, certaines cliniques médicales traitent désormais également la cause sous-jacente de cette maladie. Il existe différentes théories sur la façon de traiter efficacement cette affection, mais la plupart des médecins s’accordent à dire que la clé de la guérison de cette affection est de réduire l’inconfort ressenti sur la jambe affectée et d’éliminer les vaisseaux sanguins endommagés. Malgré les lancements de nouveaux produits et l’avènement de nouvelles technologies dans les chirurgies mini-invasives, certains aspects de ce marché continuent d’entraver le développement futur. Par exemple, le manque de personnel qualifié, en particulier dans les économies émergentes, peut généralement entraver la croissance du marché des dispositifs de traitement des varices.

Les alternatives de traitement les plus courantes sont la sclérothérapie et le traitement au laser. Ces deux options de traitement diffèrent l’une de l’autre principalement par la fréquence d’application. La sclérothérapie est appliquée uniquement aux grosses varices, tandis que le traitement au laser est plus couramment utilisé pour traiter les petites et moyennes varices. Il est devenu essentiel pour les principaux opérateurs du marché d’élargir leur portefeuille de produits afin d’améliorer leur présence sur le marché. Pour cela, ces entreprises se concentrent sur l’investissement dans le développement de produits innovants et efficaces. De tels facteurs peuvent potentiellement stimuler la croissance du marché des dispositifs de traitement des varices dans un avenir proche.

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial du Dispositifs de traitement des varices comprennent: AngioDynamics, Inc., Syneron Medical Ltd., Dornier Medtech GmbH., Alma Lasers Ltd., Alna-Medicalsystem GmbH, LSO Medical, WONTECH Co., Ltd., Intros Medical Laser GmbH, Energist Ltd.

