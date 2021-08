Le marché des ensembles de drainage ventriculaire connaît une croissance rapide avec Raumedic AG introduisant Raumed Home ICP pour la surveillance de la pression intracrânienne (ICP)

Un drain ventriculaire (ou stent ventriculaire) est un dispositif d’ouverture placé chirurgicalement qui est utilisé dans la chambre interne du cœur pour éliminer l’excès de liquide, généralement pour soulager le blocage artériel causé par un rétrécissement des artères. Un tel dispositif d’ouverture peut être interne ou externe – ce dernier étant placé à l’extérieur (à l’extérieur du cœur). Bien que le concept semble assez simple, il s’est avéré très efficace dans diverses situations. Les ensembles de drainage ventriculaire sont largement utilisés dans le traitement de divers types de maladies, notamment l’hémorragie intraventriculaire, les troubles neurologiques et bien d’autres. Selon l’Association Alzheimer, en 2021, environ 6,2 millions de personnes aux États-Unis âgées de 65 ans et plus vivent avec la démence d’Alzheimer. Selon l’Organisation nationale pour les troubles rares (NORD), environ 25 à 35 personnes sur 100 000 aux États-Unis sont touchées par la paralysie de Bell, tandis que 40 000 personnes en sont diagnostiquées chaque année aux États-Unis. Le drainage ventriculaire externe (EVD) est l’une des procédures de sauvetage les plus courantes et les plus importantes en unité de soins intensifs neurologiques. Par conséquent, de tels facteurs peuvent augmenter la croissance du marché des ensembles de drainage ventriculaire.

Over the years, the demand for ventricular drainage sets has increased in the U.S. since there has been increased cases of hospitalization due to traumatic brain injury. Such high demand can potentially stimulate the regional ventricular drainage sets market in the near future. Asia Pacific seems to be exhibiting positive signs for the adoption of these devices due to high prevalence of neurological diseases in the region. Recently, in December 2019, Raumedic AG, a German medical devices manufacturer, launched Raumed Home ICP for intracranial pressure (ICP) monitoring.

That being said, certain aspects of this medical device can inhibit further growth. There are some complications associated with the use of ventricular drainage including infection and hemorrhage, which is limiting its adoption. Besides, low availability of skilled personnel to operate these devices can potentially restrict growth of the ventricular drainage sets market.

External ventricular drainage, also called an additional ventricular sink, is a surgical device utilized in the inner chamber of the heart to remove excessive hydraulic pressure and provide relief from ventricular pressure if the normal supply of cerebrospinal fluids is obstructed. Such procedures have grown increasingly popular over the past decade as medical researchers discover a myriad of possible benefits that such treatments offer to patients suffering from various heart diseases and conditions. Another key factor contributing to the development of the market is increasing road accidents worldwide. In many emerging economies including India and China, road accidents are major concern that lead to traumatic injuries, which eventually requires ventricular drainage sets. Hence, such factors can aid in growth of the ventricular drainage sets market.

Les principaux acteurs inclus dans ce rapport : Integra LifeSciences Corporation, Medtronic plc, Fuji Systems Corporation, Moller Medical GmbH, Sophysa, Dispomedica, and Spiegelberg GmbH & Co. KG.

