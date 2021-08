Le marché des éponges de gaze détectables aux rayons X connaîtra une croissance robuste en raison du nombre croissant d’interventions chirurgicales dans le monde

Les éponges de gaze sont des dispositifs médicaux jetables largement utilisés en médecine et en chirurgie. Ils sont utilisés pour absorber le sang et d’autres fluides ainsi que pour nettoyer les plaies. Les éponges de gaze sont constituées de gaze composée de matériaux non tissés et de coton. Les éponges de gaze détectables aux rayons X sont utilisées pendant le pansement ouvert, le pansement des plaies et les interventions chirurgicales mineures et majeures. De plus, les éponges de gaze, avec un matériau détectable aux rayons X tel qu’un fil ou un ruban, sont de deux types, tels que non stériles et stériles, comme les autres éponges de gaze. Les facteurs mentionnés ci-dessus devraient accélérer la croissance du marché des éponges de gaze détectables aux rayons X.

De plus, la croissance du marché des éponges de gaze détectables aux rayons X est principalement tirée par le nombre croissant d’interventions chirurgicales et de traitements de fermeture des plaies dans le monde. Par exemple, selon l’American Society of Plastic Surgeons, en 2018, environ 17,7 millions d’interventions chirurgicales et esthétiques mini-invasives ont été effectuées aux États-Unis. De plus, le traitement des maladies chroniques nécessite souvent des interventions chirurgicales, car la chirurgie est le traitement principal des patients souffrant de telles maladies. Par exemple, selon le National Center for Chronic Disease Prevention and Health, six adultes sur dix aux États-Unis souffrent d’une maladie chronique à un moment de leur vie.

Ainsi, la demande d’éponges de gaze détectables aux rayons X augmente avec l’incidence croissante des maladies chroniques, en particulier en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique, entraînant la croissance du marché des éponges de gaze détectables aux rayons X. Les chirurgies mini-invasives limitent la taille des incisions nécessaires et réduisent ainsi la douleur associée, le temps de cicatrisation et le risque d’infection. Les éponges de gaze détectables aux rayons X sont idéalement fabriquées avec une couleur appropriée qui contraste avec le sang. Ces éponges permettent d’éviter la procédure opératoire supplémentaire au cas où une éponge de gaze resterait dans le corps du patient après la fermeture. Leur utilisation la plus courante est d’absorber les liquides et d’éliminer les débris d’une plaie ouverte ou d’une autre zone.

Cependant, le coût élevé des éponges de gaze détectables aux rayons X et le manque de sensibilisation des populations des pays émergents freinent la croissance du marché des éponges de gaze détectables aux rayons X. Le coût des éponges de gaze est relativement élevé par rapport aux éponges normales, car elles contiennent un matériau détectable aux rayons X. De plus, la prévalence croissante des gossypibomes est un autre facteur majeur de la croissance du marché des éponges de gaze détectables aux rayons X. Un gossypibome fait référence à un corps étranger, tel qu’une masse de matrice de coton ou une éponge laissée pendant la chirurgie.

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial du Éponges de gaze détectables aux rayons X comprennent: Johnson & Johnson, 3M, Medtronic, Baxter Healthcare, BSN medical, Paul Hartmann AG, Medline Industries, Dynarex Corporation, Smith & Nephew and Winner Medical Group Inc.

