Le marché des excipients à base de sucre continue de se développer avec Colorcon Inc. lançant Opadry SGR, un système d’enrobage rapide de film de sucre

Différents types d’excipients à base de sucre sont inclus dans les aliments et les boissons pour les rendre doux et savoureux. Généralement, il existe deux types d’excipients : physiques et chimiques. La forme chimique des excipients contient du dioxyde de carbone, de l’acide carbonique et de l’eau ainsi que des substances supplémentaires qui améliorent sa visibilité en tant que solide et augmentent ainsi sa stabilité pour le stockage et le transport. Le principal facteur qui alimente la croissance des excipients à base de sucre est l’utilisation croissante d’excipients co-traités. Ces excipients ont été développés pour gérer les modifications des propriétés physiques des particules à des niveaux sous-particulaires. Ainsi, les excipients co-traités ont connu une forte adoption dans le dosage pharmaceutique. Selon l’India Brand Equity Foundation (IBEF), le marché pharmaceutique intérieur de l’Inde a atteint 20,03 milliards de dollars US en 2019, contre 18,12 milliards de dollars US en 2018. De tels facteurs peuvent stimuler la croissance du marché des excipients à base de sucre dans un avenir proche.

Demander le PDF gratuit du Rapport d’activité : @ https://www.coherentmarketinsights.com/insight/request-pdf/1653

Remarque : (* Le PDF ne comprend que la table des matières (ToC), le cadre de recherche du rapport réel et la méthodologie de recherche.)

En ce qui concerne l’impact régional, l’Europe semble gagner du terrain sur le marché des excipients à base de sucre. Cela est dû à la présence de grandes sociétés pharmaceutiques telles qu’Associated British Foods PLC, Meggle AG et bien d’autres à travers l’Europe. Au contraire, l’Asie-Pacifique enregistre des perspectives positives avec l’amélioration des infrastructures de santé dans la région. Récemment, en janvier 2018, Colorcon Inc. a lancé Opadry SGR, un système d’enrobage rapide de film de sucre.

La forme physique des excipients à base de sucre comprend les cristaux de sucre de canne, de cassonade, de sucre brut, de sucre turbinado, de sucre de maïs, de fructose, de mélasse, de sucre d’érable, de saccharose, etc. Cependant, des procédures strictes de contrôle de la qualité peuvent être un défi majeur dans le développement dudit marché. En outre, des exigences réglementaires croissantes entraînant une pénurie de sites de fabrication approuvés par la FDA aux États-Unis pourraient potentiellement entraver la croissance du marché des excipients à base de sucre dans un proche avenir.

Les excipients naturels à base de sucre sont largement utilisés dans la fabrication de produits pour diabétiques, en particulier dans la fabrication d’inhalateurs pour diabétiques et de produits à base d’insuline. Ces ingrédients possèdent des propriétés de longue stabilité et conviennent donc aux médicaments par inhalation. Ils ont des propriétés de faible perméabilité, assurant ainsi un haut niveau de solubilité. Au fil des ans, le développement des comprimés à désintégration orale (ODT) s’est étendu à travers le monde. Les ODT sont généralement utilisés pour les patients qui souffrent de dysphagie, qui est une difficulté à avaler. Les excipients à base de sucre sont largement utilisés dans la production d’ODT. Par conséquent, de tels facteurs peuvent accélérer la croissance du marché des excipients à base de sucre.

Les principaux acteurs sont: Ashland Inc., Associated British Foods Plc, BASF SE, Colorcon, Inc., Cargill, Inc., DFE Pharma, FMC Corporation, MEGGLE AG, Roquette Group, and The Lubrizol Corporation.

OFFRE D’UNE DURÉE LIMITÉE – Dépêchez-vous !

Achetez maintenant ce rapport premium pour développer votre entreprise avec un rabais de 2000 $ US @ https://www.coherentmarketinsights.com/promo/buynow/1653

À propos de Coherent Market Insights

Coherent Market Insights est une importante société d’études de marché et de conseil proposant des rapports de recherche syndiqués prêts à l’action, des analyses de marché personnalisées, des services de conseil et des analyses concurrentielles via diverses recommandations liées aux tendances des marchés émergents, aux technologies et aux opportunités potentielles en dollars absolus.

Nous contacter

M. Shah

Des informations cohérentes sur le marché

1001 4e avenue, #3200

Seattle, État de Washington 98154

Téléphone : États-Unis +12067016702 / Royaume-Uni +4402081334027

E-mail : sales@coherentmarketinsights.com