Le marché des gels à ultrasons se développe avec l’augmentation du volume de procédure d’échographie

Le gel à ultrasons est un milieu conducteur qui crée une liaison entre la peau et le transducteur à ultrasons. L’échographie diagnostique utilise des ondes sonores à haute fréquence pour produire des images des parties internes du corps et des tissus mous. Mais les ondes sonores ne voyagent pas très bien dans l’air, un gel à ultrasons est donc nécessaire. Les gels à ultrasons empêchent tout espace d’air supplémentaire entre la sonde et la peau pour créer une image claire du fœtus. Ses compositions sont le carbopol, le phénoxyéthanol, le propylène glycol, la glycérine, le parfum, les colorants et l’eau. De plus, les gels à ultrasons jouent un rôle essentiel dans les échographies, et leur demande de la part des établissements de santé augmente donc.

Ainsi, le volume procédural croissant des ultrasons dans le monde, moteur de la croissance du marché des gels à ultrasons. Selon les statistiques 2018 de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), pendant la grossesse, l’échographie diagnostique est utilisée pour diagnostiquer les problèmes liés à la croissance fœtale et à d’autres complications cliniques, telles que la présence d’une maladie génétique. L’échographie est également utilisée pour détecter des problèmes qui peuvent ne pas être apparents, tels que le placenta praevia, la présentation défectueuse, les grossesses multiples, les anomalies congénitales et le retard de croissance intra-utérin (RCIU). Le gel à ultrasons SCAN, la lotion à ultrasons polysonique et le gel à ultrasons EcoVue sont quelques exemples courants de gel à ultrasons.

De plus, l’avènement d’un gel à ultrasons de qualité avec des fonctionnalités améliorées telles que sans formaldéhyde, incolore, inodore et sans glycérine devrait augmenter la croissance du marché des gels à ultrasons. Par exemple, le gel à ultrasons Aquasonic Clear lancé par Parker Laboratories est un gel à ultrasons inodore et incolore avec une productivité de couplage élevée. L’échographie est la méthode d’imagerie médicale la plus utilisée pour visualiser le fœtus pendant la grossesse. Le test utilise des ondes sonores pour créer une image des tissus, organes et autres structures à l’intérieur du corps. Contrairement aux rayons X, les ultrasons n’utilisent aucun rayonnement. Ainsi, il existe une demande croissante pour ce type de technique d’imagerie.

Selon le National Health Service (NHS), en 2019, plus de 9,0 millions d’échographies ont été réalisées au Royaume-Uni. De plus, la croissance du marché des gels à ultrasons est tirée par la prévalence croissante du cancer dans le monde. Selon le National Cancer Institute, en 2020, environ 1 806 590 nouveaux cas de cancer devraient être diagnostiqués aux États-Unis et 606 520 personnes devraient mourir de la maladie. Cependant, la disponibilité de substituts ou l’utilisation croissante de lubrifiants chirurgicaux, de gomme de guar, de bétadine, de gélatine, de lotion, de suspension de fécule de maïs, de shampooing et de désinfectant pour les mains (alternative au gel à ultrasons) devrait freiner la croissance du marché des gels à ultrasons.

Les principaux acteurs sont : AiM Medical Technologies, LLC Ultragel Hungary 2000 Kft., Eco-, National Therapy Products Inc., Phyto Performance Italia S.R.L, Trivitron Healthcare Pvt. Ltd, Med Pharmaceutical Inc., Chhenna Corporation, Parker Laboratories, Inc., HR Pharmaceuticals, Inc., and Sumitomo Heavy Industries, Ltd.

