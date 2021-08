Le marché des médicaments abortifs connaîtra une croissance robuste en raison de l’augmentation des cas d’avortement

Abortion drugs, also known as a medical abortion, are drugs used to end an early pregnancy. Abortion drugs, such as misoprostol and mifepristone, are a safe and effective way to terminate pregnancy. Abortion drugs have many benefits, for women who have chosen this method to terminate their pregnancy. However, it has some drawbacks, it could be life-threatening, as well as there is a high risk of death due to complications during the procedure. The abortion drugs market growth is mainly driven to the increasing approval of drugs for the termination of pregnancy and increasing abortion cases worldwide.

En avril 2019, GenBioPro, Inc. a reçu l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA) pour le Mifeprex générique. Cette approbation reflète la détermination de la FDA selon laquelle la Mifépristone 200 mg est thérapeutiquement équivalente au Mifeprex et peut être substituée en toute sécurité au Mifeprex. Mifeprex est indiqué pour l’interruption de grossesse jusqu’à 70 jours de gestation. Considérant que la mifépristone a été approuvée pour l’avortement par la FDA en septembre 2000. Elle est légale et disponible dans les 50 États des États-Unis. Cependant, la FDA a approuvé le misoprostol uniquement pour la prévention et le traitement des ulcères gastriques induits par les AINS chez les patients prenant des AINS (anti-inflammatoires non stéroïdiens) et présentant un risque élevé d’ulcération.

De plus, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande une dose unique de 200 mg de mifépristone par voie orale suivie de 800 mg de misoprostol par voie buccale, vaginale ou sublinguale. Le taux de réussite de cette combinaison recommandée est de 96,6 %, jusqu’à 10 semaines de grossesse. Contrairement aux médicaments abortifs administrés par le prestataire, des médicaments abortifs auto-administrés sont également disponibles, lorsque les femmes prennent des médicaments abortifs sans surveillance médicale. Les médicaments abortifs auto-administrés peuvent être aussi efficaces que les médicaments administrés par le prestataire, mais les aspects de sécurité restent incertains. Ainsi, avec la sensibilisation croissante des femmes aux médicaments abortifs, la demande de médicaments abortifs augmente également, entraînant la croissance du marché des médicaments abortifs.

Cependant, le coût élevé de la mifépristone et les effets secondaires associés à la mifépristone, tels que la fièvre élevée, la diarrhée, les nausées, les vomissements et les douleurs pelviennes sévères, sont des facteurs majeurs qui freinent la croissance du marché des médicaments abortifs. Par exemple, le coût de la mifépristone aux États-Unis est de 83,33 USD pour chaque comprimé de 200 mg. De plus, une femme ne doit pas prendre Mifeprex si plus de 70 jours se sont écoulés depuis le premier jour de ses dernières règles, si elle a des problèmes de glandes surrénales ou si elle a une grossesse extra-utérine. Cela devrait à son tour entraver la croissance du marché des médicaments abortifs.

Les principaux acteurs sont: Corcept Therapeutics Inc., Danco Laboratories LLC, GenBioPro, Inc., Sandoz Inc, Yung Shin Pharmaceutical Industrial Co Ltd, Amneal Pharmaceuticals, Actavis Laboratories Fl Inc., Novel Laboratories Inc., and G.D. Searle, LLC.

