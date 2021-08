Le marché des médicaments antiparasitaires se développe rapidement avec Bajaj Healthcare introduisant Ivejaj, un médicament antiparasitaire, pour le traitement de COVID-19

Les médicaments antiparasitaires sont une catégorie de médicaments qui sont principalement indiqués pour le traitement des infections parasitaires allergiques, comme celles causées par les amibes, les helminthes, les protozoaires parasites et d’autres champignons, entre autres. Les médicaments de cette catégorie sont appelés antifongiques et contiennent des ingrédients actifs capables d’empêcher la croissance de ces micro-organismes. De nombreux fabricants de médicaments se concentrent sur le lancement de produits médicamenteux génériques, afin d’étendre leur présence sur le marché. Un médicament générique contient la même substance chimique qu’un médicament initialement protégé par des patients chimiques. Ces médicaments sont autorisés à se vendre après l’expiration des brevets sur les médicaments originaux. Comme il y a un lancement croissant de médicaments génériques, le marché des médicaments antiparasitaires pourrait se développer dans un proche avenir. Récemment, en mai 2021, Bajaj Healthcare a lancé Ivejaj, un médicament antiparasitaire, pour le traitement du COVID-19.

Depuis que la prévalence des maladies parasitaires telles que la maladie de Chagas a augmenté, la demande de médicaments antiparasitaires augmente rapidement. Selon l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS), environ 30 000 nouveaux cas et 12 000 décès dus à la maladie de Chagas sont signalés chaque année dans les Amériques. Selon la même source, environ 8 000 nouveau-nés sont infectés pendant la digestion. La maladie de Chagas peut être traitée avec du benznidazole et également du nifurtimox. Par conséquent, de tels facteurs peuvent stimuler la croissance du marché des médicaments antiparasitaires.

Certaines catégories courantes de médicaments antifongiques comprennent la famille des streptomycines, la vancomycine, l’acide lincosidique, les enzymes systémiques, etc. Ces médicaments sont disponibles sous forme de comprimés et de solutions orales. Certains d’entre eux contiennent également des composants capables de réduire l’activité de certains micro-organismes responsables d’intoxications alimentaires. Malgré ces facteurs avantageux, certains défis persistent et peuvent entraver la croissance du marché. Par exemple, les médicaments antiparasitaires ont de nombreux effets indésirables, ce qui limite leur demande. En outre, il existe de fortes possibilités de toxicomanie et de dépendance qui peuvent inhiber la croissance du marché des médicaments antiparasitaires.

L’artéméther est un médicament qui a de fortes propriétés antibactériennes. Son action est similaire à celle de la chlorhexidine mais moins toxique. L’ingrédient actif est le sulfonyl méthane, qui agit comme un désodorisant et détruit les micro-organismes. En ce qui concerne l’impact géographique, l’Afrique semble gagner du terrain sur le marché des médicaments antiparasitaires. Cela est généralement dû au fait qu’il y a un risque croissant de paludisme dans la région. En fait, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 92% des cas de paludisme surviennent en Afrique subsaharienne. Au contraire, l’Asie-Pacifique affiche des perspectives positives en raison de l’augmentation des cas de maladies infectieuses parasitaires.

Les principaux acteurs sont : Ipca Laboratories Ltd., Zydus Cadila, Merck KGaA, Pfizer, GlaxoSmithKline Plc., Cipla Ltd, Ranbaxy Laboratories, Novartis AG, Alvizia Health Care, Bayer AG, Roche Inc., Arbor Pharmaceuticals Inc., Sanofi, AstraZeneca plc., and Alkem Laboratories Limited

