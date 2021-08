Le marché des médicaments pour la préparation de l’intestin par coloscopie se développe rapidement, Sebela Pharmaceuticals recevant l’approbation de la FDA des États-Unis pour les comprimés SUTAB, indiqués pour la pénétration de la coloscopie

La coloscopie est un processus au cours duquel un médecin insère un tube flexible dans l’anus pour visualiser le côlon ou le rectum. Le côlon est ensuite préparé pour examen à l’aide d’une caméra conçue pour voir la paroi interne du côlon. S’il y a des anomalies dans la doublure intérieure, cela peut être détecté et évité. Les médicaments de préparation de l’intestin par coloscopie sont généralement utilisés pour le traitement du cancer colorectal. Selon l’American Society of Clinical Oncology (ASCO), le cancer colorectal est le troisième cancer le plus fréquemment diagnostiqué chez les hommes et les femmes aux États-Unis. Selon la même source, environ 147 950 adultes aux États-Unis ont reçu un diagnostic de cancer colorectal, dont 104 610. nouveaux cas de cancer du côlon et 43 340 nouveaux cas de cancer rectal. En conséquence, la demande de médicaments, de thérapies et d’options de traitement adéquats a considérablement augmenté ces derniers temps. Ainsi, de tels facteurs peuvent stimuler la croissance du marché des médicaments pour la pénétration intestinale par coloscopie.

Demandez un PDF gratuit de ce rapport ici : @ https://www.coherentmarketinsights.com/insight/request-pdf/3641

Remarque : * Le PDF ne comprend que la table des matières (ToC), le cadre de recherche du rapport réel et la méthodologie de recherche

En ce qui concerne l’impact régional, les pays développés tels que les États-Unis montrent des signes prometteurs sur le marché des médicaments pour la pénétration intestinale par coloscopie. Cela est dû au fait qu’il existe une prévalence élevée de cancer colorectal. En outre, une autre région développée telle que l’Europe gagne du terrain sur le marché des médicaments pour la pénétration intestinale par coloscopie. Cela est dû au fait que les principaux acteurs collaborent pour améliorer leur empreinte mondiale.

Récemment, en novembre 2020, Sebela Pharmaceuticals a reçu l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour ses comprimés SUTAB, indiqués pour la pénétration de la coloscopie.

Cependant, il existe divers effets indésirables associés aux médicaments anticancéreux, ce qui pourrait limiter l’adoption de médicaments pour la pénétration intestinale par coloscopie. En outre, ces médicaments sont considérablement coûteux, ce qui a tendance à inhiber la croissance du marché des médicaments pour la pénétration intestinale par coloscopie.

Une idée fausse commune que les gens ont est qu’ils doivent être constipés pour avoir leur coloscopie. Ce n’est pas vrai. En fait, bon nombre des affections les plus courantes se trouvent dans le gros intestin et non dans le côlon. La constipation est un symptôme courant pour signifier un problème ailleurs dans le tube digestif. Par conséquent, la coloscopie ne doit pas être utilisée comme méthode principale pour détecter les problèmes dans le côlon. La coloscopie est une procédure nécessaire que de nombreuses personnes sont heureuses d’avoir subie. Bien qu’il soit important de bien comprendre le processus de coloscopie et l’importance d’une bonne préparation intestinale, cela ne doit pas nécessairement être une expérience douloureuse ou traumatisante. Il existe de nombreuses activités de recherche et développement en cours dans l’industrie pharmaceutique pour la découverte de médicaments efficaces pour la pénétration intestinale par coloscopie. De telles activités peuvent augmenter la croissance du marché des médicaments pour la pénétration intestinale par coloscopie.

Les principaux acteurs sont: Ferring B.V., Bayer AG, Braintree, Bausch Health Companies Inc., and Norgine B.V.

OFFRE D’UNE DURÉE LIMITÉE – Dépêchez-vous !

Achetez maintenant ce rapport premium pour développer votre entreprise avec un rabais de 2000 $ US @ https://www.coherentmarketinsights.com/promo/buynow/3641

À propos de Coherent Market Insights

Coherent Market Insights est une importante société d’études de marché et de conseil proposant des rapports de recherche syndiqués prêts à l’action, des analyses de marché personnalisées, des services de conseil et des analyses concurrentielles via diverses recommandations liées aux tendances des marchés émergents, aux technologies et aux opportunités potentielles en dollars absolus.

Nous contacter

M. Shah

Des informations cohérentes sur le marché

1001 4e avenue, #3200

Seattle, État de Washington 98154

Téléphone : États-Unis +12067016702 / Royaume-Uni +4402081334027

E-mail : sales@coherentmarketinsights.com