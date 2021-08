Le marché des médicaments pulmonaires devrait connaître une croissance massive alors qu’AstraZeneca conclut un partenariat avec Propeller Health pour ajouter des fonctionnalités intelligentes à son inhalateur Symbicort pour le traitement de la MPOC

La maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) ou également connue sous le nom de maladie respiratoire obstructive chronique est une maladie progressive dans laquelle les voies respiratoires deviennent enflées, enflammées et obstruées en raison de l’accumulation de mucus. Ce mucus devient la première ligne de défense contre tout irritant qui entraîne des difficultés respiratoires, de la toux, des douleurs thoraciques, une respiration sifflante et un essoufflement. Avec le temps, cette muqueuse s’épaissit et rend difficile le passage de l’air.

L’incidence croissante des maladies respiratoires devrait stimuler la croissance du marché mondial des médicaments pulmonaires. Selon les Centers for Disease Control Prevention (CDC), plus de 25 millions de citoyens américains souffrent d’asthme. Selon la même source, en 2017, environ 1 enfant souffrait d’asthme. De plus, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en 2016, environ 251 millions de cas de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) ont été signalés dans le monde. Une telle augmentation massive des maladies respiratoires a augmenté la demande de médicaments pulmonaires dans le monde entier. L’administration pulmonaire de médicaments offre de nombreux avantages en raison de la grande surface interne du poumon. Par conséquent, ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché mondial des médicaments pulmonaires. En outre, l’accent croissant mis sur le développement d’inhalateurs intelligents ou numériques devrait propulser la croissance du marché mondial des médicaments pulmonaires dans un avenir proche.

Les inquiétudes concernant les politiques réglementaires strictes et les effets secondaires associés à certains médicaments devraient freiner la croissance du marché mondial des médicaments pulmonaires. Cependant, l’émergence de canaux de commercialisation en ligne et la demande croissante des économies émergentes peuvent offrir des opportunités de croissance lucratives sur le marché mondial des médicaments pulmonaires. Parmi les régions, l’Amérique du Nord devrait connaître une croissance significative du marché mondial des médicaments pulmonaires. Cela est dû à la prévalence croissante des maladies respiratoires dans la région. Selon la Cystic Fibrosis Foundation (CFF), aux États-Unis, plus de 1 000 nouveaux cas de mucoviscidose sont diagnostiqués chaque année. En outre, l’Asie-Pacifique devrait enregistrer un taux de croissance robuste, en raison de l’amélioration des infrastructures de santé et de la sensibilisation croissante des patients dans la région.

Les principaux acteurs sont : Sanofi SA, Meda Pharmaceuticals, Circassia Pharmaceuticals Plc., AstraZeneca Plc., GlaxoSmithKline Plc., Mallinckrodt Pharmaceuticals Plc., Cheisi Farmaceuticals S.p.A, Zambon Company S.p.A, Alaxia SAS, and Merck Sharp & Dohme Limited

Table des matières

Rapport d’étude de marché mondial Médicaments pulmonaires

Section 1 : Aperçu de l’industrie mondiale Médicaments pulmonaires

Section 2 : Impact économique mondial sur l’industrie Médicaments pulmonaires

Section 3: Concurrence sur le marché mondial par les producteurs de l’industrie

Section 4: Productions mondiales, revenus (valeur), par région

Section 5: Offre mondiale (production), consommation, exportation, importation, géographique

Section 6: Productions mondiales, revenus (valeur), tendance des prix, type de produit

Section 7: Analyse du marché mondial, basée sur l’application

Section 8 : Médicaments pulmonaires Analyse des prix du marché

Section 9 : Chaîne de marché, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Section 10 : Stratégies et politiques clés des distributeurs/fournisseurs/négociants

Section 11: Analyse de la stratégie marketing clé, par les fournisseurs du marché

Section 12 : Analyse des facteurs d’effet de marché

Section 13 : Prévisions du marché mondial Médicaments pulmonaires

