Le marché des microkératomes tiré par la prévalence croissante des maladies oculaires dans le monde

Le microkératome est un instrument chirurgical de haute précision utilisé pour la chirurgie oculaire au laser (LASIK) et la kératoplastie lamellaire antérieure (ALK). En 1990, le microkératome a été introduit dans l’équation pour aboutir à la procédure LASIK que les médecins utilisent aujourd’hui. Par conséquent, avec la prévalence croissante des maladies oculaires dans le monde, la demande de microkératome augmente également rapidement. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les erreurs de réfraction et les cataractes non corrigées sont la principale cause de déficience visuelle. En 2019, environ 2,2 milliards de personnes souffraient de troubles oculaires ou de déficience visuelle. Cela devrait à son tour augmenter la croissance du marché des microkératomes dans le monde.

De plus, selon l’OMS, dans le monde, un milliard de personnes ont une déficience visuelle qui aurait pu être évitée ou qui n’a pas encore été traitée. Un milliard de personnes comprend les personnes atteintes de déficience visuelle de loin modérée ou sévère ou de cécité due à la cataracte (65,2 millions), au trachome (2 millions), à la rétinopathie diabétique (3 millions), aux opacités cornéennes (4,2 millions), à la cataracte (65,2 millions), à la réfraction non traitée. (123,7 millions), ainsi qu’une déficience visuelle de près causée par une presbytie non traitée (826 millions). Par conséquent, il existe une demande croissante de microkératome dans le monde, entraînant la croissance du marché des microkératomes.

La croissance du marché des microkératomes peut également être attribuée à la croissance de la population gériatrique dans le monde. La population gériatrique est très sensible à différents types de maladies liées à l’âge telles que la dégénérescence maculaire (à la fois sèche et humide). De plus, la perte de vision chez les personnes âgées est un problème de santé majeur. Environ une personne sur trois souffre d’une forme de maladie oculaire réduisant la vision avant l’âge de 65 ans. Selon l’OMS, d’ici 2050, la population mondiale âgée de 60 ans et plus devrait totaliser 2 milliards, contre 900 millions en 2015. Ainsi , il existe une demande croissante de LASIK et d’ALK, qui à leur tour augmentent la demande de microkératome.

Cependant, la croissance du marché des microkératomes connaît un déclin en raison de l’émergence de COVID-19 (la pandémie mondiale). En effet, les ophtalmologistes ne voient pas de patients atteints de COVID-19 et la fréquentation a également diminué dans les hôpitaux et les centres de diagnostic. De plus, maintenant, les gens ont commencé à adopter de nouvelles technologies LASIK, telles que l’utilisation du laser femtoseconde pour le traitement de diverses maladies oculaires. Ainsi, le développement et l’adoption croissants de nouvelles technologies LASIK devraient freiner la croissance du marché des microkératomes. En outre, l’émergence de la photokératectomie réfractive (PRK) devrait également entraver la demande de LASIK et donc le besoin de dispositifs de microkératome.

Les principaux acteurs sont : Essilor International, Bausch & Lomb Incorporated, Johnson & Johnson Vision Care, CooperVision, Carl Zeiss AG, Hoya Corporation, Alcon, Inc., STAAR Surgical Company, Marvel Medtech, Abbott Medical Optics Inc., Novartis AG, HAAG-Streit Holding AG, Nidek Co., Ltd., Valeant Pharmaceuticals International, Inc., Sonomed Escalon, Topcon Corporation, Gulden Ophthalmics, FCI Ophthalmics, Ziemer Ophthalmic Systems AG, and Glaukos Corporation

