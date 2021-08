Le marché des produits de débridement des plaies continue de se développer avec Axio Biosolutions recevant la certification CE pour son produit de soin des plaies de nouvelle génération MaxioCel

Les produits de débridement des plaies sont indispensables pour tout bon avocat spécialisé dans les blessures corporelles. L’avocat doit connaître les nombreux types de ces produits et être en mesure de recommander celui qui convient le mieux aux besoins de son client. Il est important que l’avocat comprenne comment son client subira les dommages causés par l’acte négligent ou les effets de cet acte. C’est aussi le moment où l’avocat doit déterminer quel type de produit serait le plus utile. L’une des principales applications des produits de débridement des plaies concerne les brûlures. Partout dans le monde, les brûlures sont une cause majeure de préoccupation et, selon l’Organisation mondiale de la santé, en Inde, plus de 1 000 000 de personnes sont modérément ou gravement brûlées chaque année. Selon la même source, en 2008, plus de 410 000 brûlures se sont produites aux États-Unis, dont environ 40 000 nécessitant une hospitalisation. Une incidence aussi importante de brûlures nécessite un traitement rapide et adéquat. Le débridement des plaies peut être utilisé dans un pansement de gaze pour couvrir les brûlures. Par conséquent, de tels facteurs peuvent contribuer à la croissance du marché des produits de débridement des plaies.

Demandez un PDF gratuit de ce rapport ici : @ https://www.coherentmarketinsights.com/insight/request-pdf/3784

Remarque : * Le PDF ne comprend que la table des matières (ToC), le cadre de recherche du rapport réel et la méthodologie de recherche

Une autre application clé des produits de débridement des plaies concerne les plaies associées au diabète. Selon l’OMS, les plaies liées au diabète telles que la gangrène et les ulcères du pied sont en augmentation et environ 15% des patients diabétiques souffrent de telles plaies. Les produits de débridement des plaies peuvent guérir efficacement les plaies liées au diabète. Ainsi, de tels avantages peuvent potentiellement accélérer la croissance du marché des produits de débridement des plaies. Récemment, en février 2021, Axio Biosolutions a reçu la certification CE pour son produit de soin des plaies de nouvelle génération MaxioCel.

La demande de produits de débridement des plaies augmente également en raison de l’augmentation des cas de défaillance médicamenteuse non thérapeutique (NTF) et de son apparition au Moyen-Orient. Une grande partie de la population mondiale souffre d’une forme quelconque de blessure et/ou de maladie due à la drogue. Le nombre d’échecs médicamenteux a considérablement augmenté à travers le monde au cours des cinq dernières années. Dans un passé récent, les États-Unis ont connu une augmentation du nombre d’accidents. Selon l’Association for Safe International Road Travel (ASIRT), environ 4,4 millions de personnes sont gravement blessées chaque année aux États-Unis dans des accidents de la route. En conséquence, la demande de gestion des soins des plaies a augmenté et a contribué à la croissance du marché régional des produits de débridement des plaies.

Certaines des tendances clés observées dans un passé récent ont été la demande croissante de produits pharmaceutiques spécialisés et de produits de débridement des plaies parmi les utilisateurs de masse.

Les principaux acteurs sont: Smith & Nephew plc., Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG (L&R Group), Medaxis, DeRoyal Industries, Inc., Monarch Labs, Arobella Medical, LLC, Zimmer Biomet, Misonix, Inc., Bactiguard AB, MediWound Ltd., and Söring GmbH.

Il existe divers facteurs qui pourraient potentiellement entraver la croissance du marché. L’un des défis majeurs est le coût élevé des produits de débridement enzymatique. En outre, les dispositifs chirurgicaux utilisés dans ce type de gestion des soins des plaies sont très coûteux, ce qui pourrait potentiellement entraver la croissance du marché des produits de débridement des plaies.

OFFRE D’UNE DURÉE LIMITÉE – Dépêchez-vous !

Achetez maintenant ce rapport premium pour développer votre entreprise avec un rabais de 2000 $ US @ https://www.coherentmarketinsights.com/promo/buynow/3784

À propos de Coherent Market Insights

Coherent Market Insights est une importante société d’études de marché et de conseil proposant des rapports de recherche syndiqués prêts à l’action, des analyses de marché personnalisées, des services de conseil et des analyses concurrentielles via diverses recommandations liées aux tendances des marchés émergents, aux technologies et aux opportunités potentielles en dollars absolus.

Nous contacter

M. Shah

Des informations cohérentes sur le marché

1001 4e avenue, #3200

Seattle, État de Washington 98154

Téléphone : États-Unis +12067016702 / Royaume-Uni +4402081334027

E-mail : sales@coherentmarketinsights.com