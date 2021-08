Le marché des produits de santé intelligents connaîtra une croissance rapide avec l’avènement de produits innovants des leaders de l’industrie comme Abbot Laboratories et GE Healthcare

Les produits de santé intelligents sont destinés à améliorer le traitement des patients et à améliorer les résultats liés aux outils de diagnostic tout en améliorant leur qualité de vie. Ces produits sont équipés d’analyses de données, de technologies de capteurs intégrés et de techniques de communication. Il existe différents types de produits de santé intelligents, notamment une seringue intelligente, un dossier médical intelligent, un dispositif de surveillance personnel et une alarme personnelle. L’avantage d’utiliser un appareil de surveillance électronique, tel qu’un dossier de santé intelligent ou un appareil de surveillance cellulaire, est qu’il peut vous fournir des alertes en temps réel sur votre état de santé. En revanche, on ne peut pas surveiller votre santé à l’aide d’un appareil médical traditionnel plus ancien, tel qu’un thermomètre numérique, un oxymètre de pouls, un moniteur de pouls ou un brassard de tensiomètre.

La croissance de la population gériatrique dans le monde devrait stimuler la croissance du marché mondial des produits de santé intelligents au cours de la période de prévision. Selon l’Organisation mondiale de la santé, entre 2015 et 2020, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus devrait doubler, passant de 12 % à 22 %. Selon la Banque mondiale, en 2019, environ 9,09 % de la population était âgée de 65 ans et plus, contre 7,49 % en 2009. Les systèmes de santé compatibles IoT offrent des services médicaux efficaces aux personnes âgées. Il peut surveiller la pression artérielle, la température corporelle, le pouls, ainsi que les niveaux de glucose. Par conséquent, ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché mondial des produits de santé intelligents au cours de la période de prévision. En outre, la demande croissante de solutions de surveillance de la santé à distance devrait propulser la croissance du marché mondial des produits de santé au cours de la période de prévision.

Cependant, des investissements en capital élevés combinés aux limitations technologiques devraient entraver la croissance du marché mondial des produits de santé intelligents dans un avenir proche. Parmi les régions, l’Amérique du Nord détient une position dominante sur le marché mondial des produits de santé intelligents et devrait continuer à dominer dans un proche avenir. Cela est dû à la présence d’acteurs clés du marché tels que Honeywell Life Care Solutions, Cisco Healthcare, GE Healthcare, Abbott Laboratories et McKesson Corporation aux États-Unis et au Canada. De plus, l’Asie-Pacifique devrait enregistrer un taux de croissance robuste au cours de la période de prévision, en raison de l’incidence croissante des maladies chroniques combinée à la pénétration croissante des smartphones dans la région.

Les principaux acteurs sont : Allscripts Healthcare Solutions Inc. Medtronic, Inc., Becton Dickinson & Company, Honeywell Life Care Solutions, AirStrip Technologies, Cerner Corporation, Stanley Healthcare, Terumo Corporation, Olympus Corporation, and eClinicalWorks.

