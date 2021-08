Le marché des produits jetables pour l’incontinence connaît une croissance significative en raison de la prévalence élevée de plusieurs maladies urologiques

Le marché des produits jetables pour l’incontinence a connu une croissance spectaculaire ces dernières années. Ceci est largement dû à un certain nombre de facteurs. L’une est la prévalence élevée de plusieurs maladies urologiques, ce qui entraîne un besoin accru de produits pouvant aider les gens à faire face à leur maladie. Les autres facteurs à l’origine de l’évolution du marché de l’incontinence jetable dans les soins de santé et les produits pharmaceutiques se sont intensifiés ces dernières années.

La période des perspectives du marché mondial des produits d’incontinence jetables pour ce secteur couvre une période de cinq ans. En regardant cette période de prévision, nous pouvons voir qu’il y a beaucoup de changements dans l’offre et la demande. Du côté de l’offre, les fabricants de produits jetables pour l’incontinence arrivent rapidement et de nombreuses nouvelles aides pour l’incontinence arrivent sur les étagères qui n’étaient pas disponibles auparavant. L’émergence des cathéters urinaires en tant que produit important commence également à avoir un impact sur les perspectives de cette catégorie de produits. Là aussi, de nombreux nouveaux produits font leur apparition sur le marché et le nombre de ventes de sondes urinaires devrait augmenter dans les prochaines années.

Si l’on regarde les prévisions du marché des produits jetables pour l’incontinence, l’un des changements les plus importants est l’introduction de tampons protecteurs de décontamination remplis d’uréthane. Ces coussinets sont beaucoup plus durables que les modèles précédents de sondes urinaires et permettent de plus longues périodes de stockage de l’urine. En plus des compresses protectrices de décontamination en uréthane, l’augmentation de la taille des culottes de protection contre la contamination a également eu un impact important sur le marché des produits jetables pour l’incontinence. Les pantalons permettent une période de stockage de l’urine beaucoup plus longue qu’auparavant, et ils arrêteront les fuites plus tôt.

D’autre part, alors que les consommateurs prennent de plus en plus conscience des enjeux liés à la gestion des déchets et y investissent davantage, le marché des produits jetables pour l’incontinence connaît une croissance mais à un rythme plus lent que les autres catégories. À mesure que l’économie s’améliorera, de l’argent sera réinjecté dans le secteur. À l’heure actuelle, il existe de nombreux cathéters jetables disponibles à des prix abordables, et nombre d’entre eux peuvent traiter un grand volume d’urine. Ils peuvent même soutenir la vessie et aider à prévenir les fuites. Parce qu’ils ne nécessitent pas une grande vessie et sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, ils peuvent facilement durer longtemps sans nécessiter de remplacement.

En attendant, certains pays, dont l’Amérique du Nord, connaissent une énorme augmentation des cas d’incontinence. Bien qu’il soit difficile d’attribuer cette augmentation uniquement au processus de vieillissement, il est clair que beaucoup de ces personnes vivent beaucoup plus de stress et d’anxiété que jamais auparavant. Le stress et l’anxiété peuvent certainement entraîner une foule d’autres problèmes médicaux et la plupart du temps, ce sont les patients souffrant d’incontinence eux-mêmes qui en subissent les conséquences. Heureusement, ils n’ont pas à souffrir seuls. Il semble que partout où vous regardez, quelqu’un offre un certain type de soulagement de l’incontinence – des tisanes aux serviettes pour incontinence.

Les principaux acteurs sont: Unicharm Corporation, Paul Hartmann AG, Kimberly-Clark Corporation, B. Braun Melsungen AG, Medtronic PLC, ConvaTec Inc., Theos Medical Systems, Inc., Abena Group, SCA Hygiene Products AB, Medline Industries, Ontex International N.V., C. R. Bard, Inc. (Becton, Dickinson and Company), Mega Soft (Fujian) Hygiene Products Co., Ltd., Fujian Yifa Healthcare Products Co., Ltd., and Fujian Hengan Group Ltd.

Les produits jetables pour l’incontinence comprennent tout, des doublures spéciales pour caleçons aux bacs à litière spéciaux pour chats qui contiennent une doublure anti-fuite inodore. Vous pouvez utiliser des doublures jetables et des bacs à litière pour chats pour réduire le risque de fuite en offrant une couche de protection supplémentaire entre votre peau et votre vessie. Vous pouvez également utiliser des bacs à litière pour chat qui contiennent de la caféine ou du menthol afin de réduire l’envie d’uriner. Les produits jetables n’encouragent pas le besoin d’uriner afin d’éviter les fuites, mais ils peuvent le faire en réduisant la quantité d’urine qui se retrouve dans les toilettes. Quel que soit le type de soulagement de l’incontinence dont vous avez besoin, vous pouvez être sûr de le trouver dans un produit jetable de qualité aujourd’hui.

