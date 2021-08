Le marché des produits pharmaceutiques avicoles se développe rapidement avec Boehringer Ingelheim présentant le vaccin VAXXITEK HVT+IBD+ND contre la maladie de Newcastle, la maladie de Marek et la bursite infectieuse

Avec un nombre croissant de maladies et d’infections chez les volailles domestiques, le besoin de vaccins efficaces et abordables augmente de jour en jour. Pour répondre à cette demande, les entreprises de fabrication de produits pharmaceutiques se concentrent davantage sur la fabrication de vaccins spécifiquement contre les maladies virales chez les volailles. En ce qui concerne l’impact régional, l’Amérique du Nord semble gagner du terrain sur le marché des produits pharmaceutiques avicoles. Cela est généralement dû au fait qu’il existe une grande disponibilité de bétail et à la mise en œuvre de mesures de santé animale dans la région. Au contraire, l’Asie-Pacifique affiche des perspectives positives en raison de l’urbanisation croissante et du revenu disponible.

La consommation de poulet à travers le monde a considérablement augmenté au fil des ans. Selon le département américain de l’Agriculture (USDA), en 2018, environ 65,2 livres de poulet par personne étaient disponibles aux États-Unis pour chacun. Selon la même source, la disponibilité de poulet par personne a plus que doublé depuis 1970. Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), en 2018, plus de 68,79 milliards de poulets ont été utilisés dans les abattoirs, contre 58,26 milliards en 2011. Une telle consommation massive de poulet a augmenté les dépenses en produits pharmaceutiques avicoles et produits connexes. Par conséquent, ces facteurs peuvent stimuler la croissance du marché des produits pharmaceutiques pour volaille.

Selon la période de prévision, le poulet devrait rester la principale source de protéines pour les années à venir. Ceci est principalement dû au fait que la teneur en protéines est très élevée et qu’elle contribue à la croissance et au développement du poulet. Cela permet également de réduire la teneur en matières grasses de la viande de poulet, ce qui améliore encore sa qualité et augmente sa durée de conservation. Les autres éléments nutritifs requis par l’industrie avicole sont les glucides et le sucre, fournis par les céréales. Malgré ces facteurs avantageux, des défis tels que la concurrence générique, des réglementations strictes et une faible exclusivité de produits peuvent potentiellement entraver la croissance dudit marché. En outre, l’utilisation d’antibiotiques et de stimulateurs de croissance chez les propriétaires de volailles suscite une inquiétude croissante, car les antibiotiques pour volailles peuvent avoir un impact négatif sur les humains, ce qui peut inhiber la croissance du marché des produits pharmaceutiques pour volailles.

Au contraire, le secteur de la volaille lui-même s’est développé massivement dans un passé récent, tant dans les économies développées que dans les économies émergentes. Les consommateurs dépensent de plus en plus en produits de volaille tels que le poulet et les œufs, ce qui a encore accru la demande de produits pharmaceutiques à base de volaille. Par conséquent, ces facteurs peuvent augmenter la croissance du marché des produits pharmaceutiques pour volaille. Récemment, en janvier 2020, Boehringer Ingelheim a lancé le vaccin VAXXITEK HVT+IBD+ND, qui offre une protection contre la maladie de Newcastle, la maladie de Marek et la bursite infectieuse.

Les principaux acteurs sont : Bayer AG, Bimeda, Ceva Sante Animale, Elanco Animal Health (Eli Lilly and Company), Merck Animal Health, Merial Animal Health (Sanofi), Virbac, Boehringer Ingelheim, Zoetis, Inc., Pacific GeneTech, and Avivagen Inc.

