Le marché des services de test du sommeil assiste au lancement d’appareils de test du sommeil à domicile en raison de l’émergence de Covid-19

Les tests de sommeil sont devenus une méthode courante de diagnostic de l’apnée obstructive du sommeil. C’est un outil de diagnostic important car il aide à l’identification du syndrome d’apnée obstructive du sommeil. Elle est réalisée en plaçant des moniteurs sur le corps du patient à des moments précis de la nuit et en enregistrant les données. Ces données sont essentielles pour déterminer les causes de la maladie et la nécessité d’un traitement.

L’apnée du sommeil est un trouble du sommeil potentiellement grave dans lequel la respiration s’arrête et recommence à plusieurs reprises. Le marché des services de test du sommeil est stimulé par la prévalence élevée de l’apnée du sommeil. Selon l’étude « Estimation de la prévalence mondiale et du fardeau de l’apnée obstructive du sommeil : une analyse basée sur la littérature », publiée en juillet 2019, 936 millions d’adultes âgés de 30 à 69 ans souffrent d’apnée obstructive du sommeil légère à sévère et 425 millions d’adultes âgés 30 à 69 ans souffrent d’apnées obstructives du sommeil modérées à sévères dans le monde.

Un EEG (électroencéphalographe) est utilisé pour surveiller les ondes cérébrales pendant votre sommeil. Une fréquence est envoyée par les électrodes aux écouteurs qui permettent au technicien d’écouter les ondes cérébrales. Le stade du sommeil est déterminé par les ondes cérébrales. Si vous tombez dans l’un des stades du sommeil, les électrodes donneront un signal à basse ou haute fréquence, qui est décodé par l’ordinateur et comparé aux modèles de vos bandes vidéo de sommeil.

Les acteurs du marché des services de test du sommeil peuvent se concentrer sur l’offre de technologies de diagnostic de qualité clinique à faible coût. En février 2021, Vivos Therapeutics, Inc., une société de technologie médicale, a lancé VivoScoreTM, optimisé par SleepImage pour les tests d’apnée du sommeil à domicile chez les enfants et les adultes.

Les services de test du sommeil à domicile sont une nouvelle tendance sur le marché des services de test du sommeil, en raison de l’émergence de Covid-19. Dans le monde, à 17h04 CET, le 11 mars 2021, il y a eu 117 799 584 cas confirmés de COVID-19, dont 2 615 018 décès, comme signalé à l’Organisation mondiale de la santé. Au 10 mars 2021, un total de 300 002 228 doses de vaccin ont été administrées.

Les principaux acteurs sont: Midwest Sleep Services Inc., SleepMed Inc., SOVA Sleep Services Inc., Medical Service Company, Sleep Services Australia, Genesis SleepCare, St. Luke’s Center of Sleep Medicine, Total Sleep Holdings Plc., and Carolinas Sleep Services.

Alors que la pandémie continue de se propager, les acteurs du marché des services de test du sommeil se concentrent sur le développement et le lancement d’appareils de test du sommeil à domicile. En octobre 2020, le dispositif de test d’apnée du sommeil à domicile WatchPAT 300, un produit phare d’Itamar Medical, une entreprise de dispositifs médicaux et de santé numérique, a reçu l’approbation PMDA pour une utilisation sur le marché japonais, à compter du 14 septembre 2020.

