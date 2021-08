Le marché des stents biliaires non couverts en métal connaît une croissance rapide, l’Amérique du Nord occupant une position de leader en raison de ses dépenses médicales élevées

Une tige binaire non couverte est un tube en plastique ou en métal inséré dans une ouverture du conduit pour maintenir le passage ouvert pour la vidange. Une tige en métal est plus couramment utilisée car elle est moins chère que d’autres matériaux, bien que les deux types de ces dispositifs soient disponibles chez les détaillants locaux. L’importante population vieillissante et la forte prévalence de calculs biliaires dans la population sont à l’origine de l’augmentation du marché mondial des tiges binaires métalliques non couvertes. Les produits de la tige peuvent également être appelés voies biliaires non confinées. En ce qui concerne l’analyse régionale, l’Amérique du Nord semble gagner du terrain sur le marché des stents biliaires non couverts en métal. Cela est dû au fait qu’il y a des dépenses élevées pour les établissements de santé avec de fréquentes approbations réglementaires de nouveaux produits. Au contraire, l’Asie-Pacifique a enregistré des signes lucratifs grâce à des activités de recherche et de développement constantes pour le traitement des troubles des voies biliaires.

L’un des facteurs clés du développement de ce marché est l’augmentation de la population gériatrique. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), d’ici 2050, la population mondiale âgée de 65 ans et plus devrait atteindre environ 2 milliards, contre 900 millions en 2015. Les personnes âgées sont plus susceptibles d’être hospitalisées, d’où la demande de stents biliaires. est susceptible d’augmenter. Ainsi, de tels facteurs peuvent stimuler la croissance du marché des stents biliaires non couverts en métal dans un avenir proche.

Le processus de disponibilité et d’installation est relativement simple et direct par rapport à certains autres systèmes. Il a été démontré que l’installation de ce produit ne nécessite que quelques minutes et est généralement réalisée à l’aide d’un guide d’installation spécial fourni dans un kit. Ce rapport donne un aperçu de la taille du marché et des applications de ce produit. Il fournit une analyse des avantages et des défis dans le choix de l’application correcte des voies biliaires. L’un des facteurs clés entravant le développement du marché est le coût élevé associé aux procédures d’insertion de stent biliaire. En outre, l’adoption croissante de substituts dans les chirurgies biliaires peut inhiber la croissance du marché des stents biliaires non couverts en métal.

Un autre facteur clé qui a le potentiel de stimuler le marché est la poursuite des activités de recherche et développement. Les grandes entreprises du marché se concentrent sur les activités de R&D, afin de lancer de nouveaux produits et d’acquérir un avantage concurrentiel sur le marché. De telles activités peuvent potentiellement accélérer la croissance du marché des stents biliaires non couverts en métal dans un avenir proche.Récemment, en mars 2019, BrightWater Medical Inc. a reçu l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour ses stents biliaires ConvertX pour le traitement des obstructions des voies biliaires.

Les principaux acteurs inclus dans ce rapport : Boston Scientific, AMG International, C.R. Bard, Merit Medical, Cook Medical, PNN Medical, Teleflex, and Taewoong Medical

