Le marché des systèmes informatisés de saisie des commandes des médecins a connu une augmentation significative de la demande au cours de la dernière décennie

Un système informatisé de saisie des ordonnances des médecins (CPOE) dans le domaine des soins médicaux a tendance à saisir, enregistrer et relayer les informations médicales pour un médecin. Ces informations médicales se rapportent à la procédure de traitement d’un patient, et sont généralement dans un format médical électronique. Un système CPOE électronique typique comprendra des fonctionnalités de base telles que les dossiers médicaux des patients, les rappels de rendez-vous, les coordonnées d’urgence et la documentation d’assurance détaillée. Ce type de système logiciel a considérablement amélioré les soins aux patients à long terme, ce qui devrait propulser la croissance du marché des systèmes informatisés de saisie des ordonnances des médecins.

Il est très important qu’un médecin connaisse tous les détails nécessaires concernant sa pratique. Ces détails sont essentiels pour la santé et la sécurité des patients. Les professionnels de la santé peuvent grandement améliorer la sécurité des patients en prévenant les erreurs d’écriture et les oublis. Une façon d’améliorer ce filet de sécurité consiste à adopter des systèmes informatisés de saisie des ordonnances des médecins. Ainsi, l’augmentation de l’adoption de tels systèmes devrait contribuer à la croissance du marché des systèmes informatisés de saisie des ordonnances des médecins.

Si vous n’êtes pas familier avec certains des termes utilisés dans le DME ou les dossiers médicaux électroniques, vous pouvez vous référer au terme « dossier médical électronique ». Pour mieux comprendre ce terme, il est utile de savoir ce que contiennent généralement la plupart des types de dossiers de santé électroniques. Généralement, ils contiennent les dossiers médicaux des patients, les notes de diagnostic médical, les codes de procédure, les informations sur les ordonnances, les antécédents médicaux des patients, les rapports de laboratoire et de radiologie, le matériel d’éducation des patients et la correspondance des prestataires médicaux. Bien que tous ces éléments soient contenus dans les DME, l’exactitude et l’exhaustivité dépendent fortement de la qualité du fabricant, du système sur lequel les informations sont stockées, de l’intégrité des données et de la manière dont les informations sont stockées.

Le marché des systèmes informatisés de saisie des ordonnances des médecins a connu une augmentation significative de la demande au cours de la dernière décennie. En tant qu’industrie, ce type de logiciel a connu une croissance spectaculaire, avec la création de nombreuses nouvelles applications chaque année. Bon nombre de ces nouvelles applications se concentrent sur la réduction des erreurs et l’amélioration de l’organisation des applications et des données existantes. Par exemple, certains programmes se concentrent sur la capture d’informations démographiques, qui peuvent fournir des détails précieux sur les données démographiques des patients, telles que l’âge et le sexe, et réduire les erreurs liées aux applications Medicaid et Medicare Part D. Une autre utilisation courante de ces outils est de réduire les erreurs liées à la facturation des assurances, ainsi qu’à la documentation et à la facturation des médicaments sur ordonnance.

Afin de répondre aux normes de la règle de confidentialité HIPAA, les exigences EMR doivent être strictement respectées, y compris une orthographe et une grammaire précises, une communication claire et des instructions faciles à comprendre. De nombreuses entreprises du marché des systèmes informatisés de saisie des ordonnances des médecins proposent des périodes d’essai pouvant aller jusqu’à un mois, voire plus. Cette période est conçue pour permettre aux employés d’une entreprise de se familiariser avec l’interface informatisée de saisie des ordonnances des médecins et de se familiariser avec la terminologie et les instructions spécifiques. Bien que cette période d’essai laisse suffisamment de temps pour déterminer si le logiciel fonctionne ou non, la plupart des entreprises proposent une période d’essai d’un an.

Les principaux acteurs sont : Cerner Corporation, McKesson Corporation, Athenahealth, Inc., GE Healthcare, Epic Systems Corporation, and Allscripts Healthcare Solutions, Inc.

Table des matières

Rapport d’étude de marché mondial Systèmes informatisés de saisie des ordonnances des médecins

Section 1 : Aperçu de l’industrie mondiale Systèmes informatisés de saisie des ordonnances des médecins

Section 2 : Impact économique mondial sur l’industrie Systèmes informatisés de saisie des ordonnances des médecins

Section 3: Concurrence sur le marché mondial par les producteurs de l’industrie

Section 4: Productions mondiales, revenus (valeur), selon les régions

Section 5 : Approvisionnement mondial (production), consommation, exportation, importation, géographiquement

Section 6: Productions mondiales, revenus (valeur), tendance des prix, type de produit

Section 7: Analyse du marché mondial, sur la base de l’application

Section 8 : Systèmes informatisés de saisie des ordonnances des médecins Analyse des prix du marché

Section 9 : Chaîne de marché, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Section 10 : Stratégies et politiques clés des distributeurs/fournisseurs/négociants

Section 11 : Analyse de la stratégie marketing clé, par les fournisseurs du marché

Section 12 : Analyse des facteurs d’effet du marché

Section 13 : Prévision du marché mondial Systèmes informatisés de saisie des ordonnances des médecins

