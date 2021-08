Le marché des tiges de cou sans ciment assistera à une croissance substantielle en Asie-Pacifique

Les tiges sans ciment sont des implants poreux ou enduits utilisés dans le remplacement de la hanche. Les tiges sans ciment sont mieux classées en fonction de la géométrie spécifique de la tige. Chaque conception géométrique unique s’accompagne d’un ensemble distinct de complications potentielles. Les tiges sans ciment aident à réduire les complications associées au remplacement total de la hanche, telles que le descellement de la prothèse et les risques d’infection. De plus, les tiges de col sans ciment sont conçues pour préserver la nutrition naturelle de l’os fémoral et faciliter la rééducation en permettant une circulation sanguine sans restriction. Différents types de tiges sans ciment sont disponibles sur le marché, telles que poreuses plus HA, revêtues HA, revêtues poreuses et sablées.

La croissance du marché des tiges cervicales sans ciment est principalement tirée par le nombre croissant d’arthroplasties de la hanche dans le monde. Selon les Centers for Disease Control and Prevention, chaque année, environ 332 000 arthroplasties totales de la hanche sont effectuées aux États-Unis. En 2017, la Belgique, le Luxembourg, la Finlande, la Suisse, l’Autriche et l’Allemagne figuraient parmi les pays affichant les taux les plus élevés d’arthroplasties de la hanche et du genou. L’arthroplastie totale de la hanche est également appelée arthroplastie totale de la hanche/resurfaçage de la hanche. L’arthroplastie totale de la hanche est l’une des chirurgies les plus rentables et les plus réussies pratiquées en orthopédie. Il fournit des résultats fiables pour les patients souffrant de coxarthrose dégénérative en phase terminale.

Le remplacement de la hanche est classé en quatre segments, tels que les implants de révision de la hanche, la reconstruction partielle de la hanche, la reconstruction primaire de la hanche et le resurfaçage de la hanche. Parmi toutes les procédures, le pourcentage de procédures de tiges de cou est élevé et, par conséquent, il devrait augmenter d’année en année, entraînant la croissance du marché des tiges de cou sans ciment. Dans un passé récent, la méthode sans ciment avait repris une grande partie de l’implant de hanche cimenté, atteignant plus de 50 % des procédures effectuées. Malgré la perception courante selon laquelle les arthroplasties totales de la hanche durent environ dix ans, les chercheurs ont découvert que les dispositifs sont extrêmement durables, même 20 ans après la chirurgie.

De plus, la prévalence de l’arthrose augmente progressivement et est devenue un fardeau économique pour de nombreux pays à travers le monde. De plus, avec la croissance de la population gériatrique, le nombre de procédures de remplacement de la hanche augmente également. Selon les Nations Unies, d’ici 2050, environ 20 % de la population mondiale aura plus de 60 ans. Dont, environ 130 millions (15% de la population) de personnes devraient souffrir d’arthrose symptomatique. Les facteurs susmentionnés sont également responsables de l’accélération de la croissance du marché des tiges à col sans ciment. En outre, le marché des tiges de col sans ciment connaît une croissance robuste, en Asie-Pacifique, en raison de l’augmentation de la population de personnes âgées de 20 à 65 ans dans la région.

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial du Tiges de cou sans ciment comprennent: Limacorporate S.p.a., DePuy Synthes, Smith & Nephew, Waldemar LINK GmbH & Co. KG, Altimed JSC, B. Braun Melsungen AG, DJO Global, Inc., Biotechni S.A.S, Imeco S.A. and Stryker.

