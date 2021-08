Le marché des vaccins antipoliomyélitiques se développe rapidement avec Sanofi Pasteur India qui lance un vaccin quatre-en-un pour les enfants d’âge préscolaire afin de les protéger contre la polio, le tétanos, la coqueluche et la diphtérie

Les vaccins antipoliomyélitiques ont considérablement réduit les cas de poliomyélite chez les enfants. Depuis qu’il a été découvert que les poliovirus pouvaient vivre dans les muqueuses des poumons, le US Public Health Service (PHS) a commencé à introduire un vaccin dans la population, conçu pour protéger contre cette maladie. Depuis lors, il y a eu des recherches approfondies visant à produire de meilleurs vaccins, qui peuvent désormais atteindre les enfants dans leur petite enfance. Les vaccins antipoliomyélitiques sont principalement des vaccins utilisés pour prévenir la poliomyélite paralytique, une maladie causée par une infection par des bactéries appelées bactéries sphérocytaires. Deux catégories sont disponibles, à savoir un poliovirus vacciné par voie intramusculaire (IVM) et un poliovirus ingéré par voie orale (OPV).

L’augmentation des initiatives gouvernementales proactives pour la vaccination antipoliomyélitique visant à freiner la propagation de la poliomyélite devrait stimuler la croissance du marché mondial des vaccins antipoliomyélitiques. Le gouvernement de nombreux pays et des organisations internationales telles que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ou les Nations Unies (ONU) lancent des programmes de vaccination contre la polio pour fournir des vaccins dans les endroits reculés des économies émergentes. Par exemple, en janvier 2021, le président indien a lancé un programme national de vaccination contre la polio appelé « Pulse Polio 2021 ». Dans le cadre de ce programme de vaccination, environ 170 000 000 millions d’enfants âgés de 5 ans et moins recevront des gouttes antipoliomyélitiques. De plus, en octobre 2020, l’OMS a annoncé l’approbation d’urgence du vaccin antipoliomyélitique d’ici la fin de l’année pour un type de polio qui se propage dans l’hémisphère sud. De telles initiatives devraient propulser le marché mondial des vaccins antipoliomyélitiques. En outre, une surveillance rigoureuse et une planification de la vaccination basée sur les données devraient propulser la croissance du marché mondial des vaccins antipoliomyélitiques dans un proche avenir.

Les mauvaises conditions d’hygiène et les faibles taux de vaccination systématique dans les économies émergentes devraient entraver la croissance du marché mondial des vaccins antipoliomyélitiques dans un proche avenir. Parmi les régions, l’Amérique du Nord devrait connaître une croissance significative du marché mondial des vaccins antipoliomyélitiques. Cela est dû aux initiatives proactives prises par les autorités gouvernementales en matière de programmes de vaccination contre la poliomyélite dans la région. L’Asie-Pacifique devrait enregistrer un taux de croissance robuste, en raison des taux élevés de natalité et de la densité de population dans la région.

Par exemple, en septembre 2020, Sanofi Pasteur India, filiale de Sanofi Pasteur, a lancé le vaccin quatre-en-un (DTaP-IPV) Tetraxim en Inde. Le vaccin vise à protéger les enfants d’âge préscolaire contre le tétanos, la polio, la coqueluche et la diphtérie.

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial du Vaccins contre la polio comprennent: Pfizer, GlaxoSmithKline, Sanofi, Astellas Pharma, Serum Institute of India Pvt. Ltd., Haffkine Bio-Pharmaceutical Corporation Ltd., Panacea Biotec Ltd.

