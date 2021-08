Le marché du diagnostic de la septicémie connaît une croissance considérable en raison de la prévalence croissante des infections dans le monde

Le diagnostic de septicémie est utilisé pour rechercher des preuves d’infection en analysant un échantillon de sang. L’outil de diagnostic d’asepsie peut être utilisé pour évaluer l’étendue de l’infection, évaluer toute anomalie et enregistrer les résultats. Le test a été largement adopté par les établissements de soins de courte durée et de recherche, car il offre un moyen réel et non invasif de dépister et de traiter les patients rapidement, en toute sécurité et efficacement. Il peut être utilisé dans une variété d’environnements cliniques tels que les cabinets médicaux, les blocs opératoires, les services d’urgence, les laboratoires, les centres de réadaptation, etc.

La prévalence croissante du sepsis est un facteur clé qui augmente la croissance du marché du diagnostic du sepsis. Selon l’Organisation mondiale de la santé, la septicémie touche plus de 30 millions de personnes dans le monde et entraîne environ 6 millions de décès chaque année. Ainsi, la forte prévalence du sepsis alimente la croissance du marché. L’avancement de la solution de diagnostic pour le diagnostic précoce de cette maladie potentiellement mortelle devrait également stimuler la croissance du marché du diagnostic de la septicémie. En outre, l’augmentation de l’incidence des infections nosocomiales (IAS) pouvant déclencher une septicémie, associée à l’augmentation de la population gériatrique, devrait à nouveau favoriser la croissance du marché du diagnostic de la septicémie.

L’Amérique du Nord devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, ce qui est attribué à l’augmentation des coûts des soins de santé et à l’adoption rapide de produits de diagnostic avancés dans la région. De plus, la prévalence élevée de la septicémie devrait également favoriser la croissance du marché régional. Selon les Centers for Disease Control and Prevention, chaque année, au moins 1,7 million d’adultes en Amérique développent une septicémie. Près de 270 000 Américains meurent des suites d’une septicémie. 1 patient sur 3 qui meurt à l’hôpital souffre d’un sepsis. Le fardeau de la septicémie est élevé, avec plus de 1,7 million de cas de septicémie chez l’adulte chaque année aux États-Unis, ce qui contribue à 270 000 décès.

Développements clés :

1. En décembre 2020, Molzym a conclu un partenariat avec Fraunhofer IZI-BB, a développé une nouvelle plate-forme analytique appelée AutoSepT, qui effectue une identification rapide des agents pathogènes directement à partir d’échantillons en moins de 5 heures.

2. En décembre 2020, Beckman Coulter Inc., filiale à 100 % de Danaher Corporation, a reçu l’autorisation 510(k) des États-Unis en avril 2019. Cette mesure est un biomarqueur cellulaire développé pour aider les professionnels de la santé à classer les patients atteints de sepsis ou à haut risque de progression de la maladie.

3. En février 2019, des chercheurs de l’Université de Strathclyde ont mis au point un test conçu pour permettre un diagnostic plus rapide de la septicémie. Le nom du produit est une microélectrode, un dispositif de biocapteur utilisé pour détecter si l’un des biomarqueurs protéiques de la septicémie – l’interleukine-6 ​​– est présent dans la circulation sanguine.

Les principaux acteurs sont: BioMerieux SA, Cepheid, Thermo Fisher Scientific Inc., T2 Biosystems, Inc., Abbott Laboratories, Inc., F. Hoffmann-La Roche Ltd, Luminex Corporation, Becton, Dickinson and Company, Bruker Corporation, and Beckman Coulter, Inc.

