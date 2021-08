Le marché du diagnostic des maladies infectieuses connaît un essor considérable alors que le fournisseur de services de santé basé au Massachusetts, Thermo Fisher Scientific, lance un nouvel ensemble de surveillance du virus de l’hépatite

Les maladies infectieuses sont dues à des agents pathogènes tels que des virus, des bactéries, des parasites de champignons. Ces maladies se transmettent d’une personne à une autre par contact direct ou indirect, mais aussi par les aliments, le sol, l’eau, les piqûres d’insectes et l’air. Le SIDA, la tuberculose, les MST, le paludisme, l’hépatite et la diarrhée sont quelques-unes des principales maladies infectieuses. Le diagnostic des maladies infectieuses implique l’identification des agents pathogènes en étudiant les symptômes présentés par les individus. Les diagnostics de maladies infectieuses (DI), tels que ceux utilisés dans les laboratoires de maladies infectieuses, offrent le potentiel d’améliorer considérablement la qualité de vie des patients. La DI peut entraîner une amélioration significative de la santé et de la qualité de vie des patients. L’utilisation de tests de laboratoire et d’outils de diagnostic peut également aider à réduire le nombre de décès dus à ces maladies. L’utilisation de la technologie pour améliorer la pratique médicale et la santé des patients ne se limite pas aux tests d’identité et aux dispositifs de diagnostic ; il peut également être utilisé pour améliorer la capacité du fournisseur de soins de santé à diagnostiquer et à traiter les patients. Les progrès des logiciels de diagnostic peuvent augmenter la puissance de diagnostic et permettre à un professionnel de la santé de prendre de meilleures décisions médicales. Une application de logiciel de diagnostic médical, appelée Clinical Software, a été conçue pour améliorer le flux de travail des médecins.

Obtenez échantillon gratuit @https://www.coherentmarketinsights.com/insight/request-sample/1971

Remarque : * L’échantillon ne comprend que la table des matières (TdC), le cadre de recherche du rapport réel et la méthodologie de recherche adoptée pour celui-ci.

La prévalence croissante des maladies infectieuses telles que le paludisme, la tuberculose et l’hépatite devrait stimuler la croissance du marché mondial du diagnostic des maladies infectieuses au cours de la période de prévision. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en 2018, il y avait environ 228 millions de cas estimés de paludisme et 405 000 décès dans le monde. Selon la même source, en 2019, environ 10 millions de personnes ont contracté la tuberculose (TB) dans le monde, dont 5,6 millions d’hommes, 3,2 millions de femmes et 1,2 million d’enfants. Une prévalence aussi élevée de maladies infectieuses a conduit à une demande accrue de diagnostics de maladies infectieuses. Ainsi, ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché mondial des maladies infectieuses au cours de la période de prévision. De plus, le financement croissant des activités de recherche et développement dans les techniques de diagnostic devrait propulser la croissance du marché mondial du diagnostic des maladies infectieuses dans un avenir proche.

Cependant, un remboursement inadéquat et l’augmentation du coût des services de santé devraient freiner la croissance du marché mondial du diagnostic des maladies infectieuses au cours de la période de prévision. En outre, la croissance rapide de la génomique et de la protéomique ainsi que la prise de conscience croissante de la médecine personnalisée peuvent présenter des opportunités de croissance lucratives sur le marché mondial du diagnostic des maladies infectieuses dans un avenir proche. Les principales entreprises impliquées dans le marché mondial du diagnostic des maladies infectieuses sont Bio Mérieux SA, Alere Inc., Roche Diagnostics, Danaher Corporation, Abbott Laboratories, Becton, Dickinson & Company, Thermo Fisher Scientific, Inc. et Johnson and Johnson.

Par exemple, en juillet 2020, Thermo Fisher Scientific Inc. a introduit l’ensemble de contrôle qualité Thermo Scientific MAS Omni Infectious Disease pour la surveillance du VIH 1&2, de la syphilis et du virus de l’hépatite.

Obtenez un forfait de 2000 $ US de réduction

Acheter ce rapport Premium @ https://www.coherentmarketinsights.com/promo/buynow/1971

Les principaux acteurs sont : Becton Dickinson & Company, Cepheid, Inc., Abbott Laboratories, BioMerieux SA, Hologic, Inc., Danaher Corporation, Thermo Fisher Scientific, Inc., Roche Diagnostics, Alera Inc., DiaSorin S.p.A., Quidel Corporation, and Bio-Rad Laboratories, Inc.

À propos de Coherent Market Insights

Coherent Market Insights est une importante société d’études de marché et de conseil proposant des rapports de recherche syndiqués prêts à l’action, des analyses de marché personnalisées, des services de conseil et des analyses concurrentielles via diverses recommandations liées aux tendances des marchés émergents, aux technologies et aux opportunités potentielles en dollars absolus.

Nous contacter