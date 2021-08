Le marché du remplacement du genou continue de croître en raison de la prévalence croissante de l’arthrite

Le remplacement du genou aide à soulager la douleur et à restaurer la fonction des articulations du genou gravement malades. Le remplacement du genou, également connu sous le nom d’arthroplastie du genou, est une intervention chirurgicale visant à remplacer les parties porteuses de l’articulation afin de soulager la douleur et l’invalidité. Elle est le plus souvent pratiquée pour l’arthrose (arthrose des genoux) et pour d’autres affections du genou, notamment la polyarthrite rhumatoïde (inflammation des articulations) et l’arthrite psoriasique (arthrite inflammatoire des tissus). Au cours de cette procédure, l’os ou le cartilage endommagé de la rotule, du tibia et du fémur est remplacé par une prothèse (une articulation artificielle) faite d’alliages métalliques, de polymères et de plastiques de haute qualité.

Ainsi, il existe une demande croissante pour ce type de chirurgie, en raison de la prévalence croissante de la polyarthrite rhumatoïde, du rhumatisme psoriasique et de l’arthrose, en particulier aux États-Unis. Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), environ 54,4 millions (une personne sur quatre) aux États-Unis souffrent d’une forme d’arthrite, et ce nombre devrait atteindre 78 millions d’ici 2040. Divers types d’arthrite peuvent affecter le articulation du genou. C’est l’une des principales causes d’invalidité et provoque des douleurs, des courbatures, une raideur et un gonflement des articulations. Par conséquent, il existe une demande croissante d’arthroplastie du genou, entraînant la croissance du marché de l’arthroplastie du genou, en particulier aux États-Unis.

De plus, l’arthrite est plus fréquente chez les adultes de 65 ans et plus. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), d’ici 2050, la population mondiale âgée de 60 ans et plus devrait totaliser 2 milliards, contre 900 millions en 2015. Par conséquent, avec la croissance de la population gériatrique, la demande d’arthroplastie du genou est également augmente à un rythme rapide, dans le monde entier. Cela devrait également accélérer la croissance du marché du remplacement du genou. La chirurgie de remplacement du genou peut aider les personnes souffrant d’arthrose à retrouver leur autonomie en remplaçant le cartilage endommagé du genou.

La chirurgie aide à soulager la douleur et à restaurer la fonction des articulations du genou gravement malades. Des pièces en plastique et en métal sont utilisées pour coiffer les extrémités de l’articulation du genou ainsi que les os qui composent l’articulation du genou. Le remplacement du genou vise à remplacer les parties endommagées de l’articulation du genou et à soulager la douleur qui ne peut être contrôlée. Les facteurs susmentionnés sont accélérés pour augmenter la demande de remplacement du genou, entraînant la croissance du marché du remplacement du genou. Le principal facteur limitant la croissance du marché est le nombre croissant de rappels de la FDA (la Food and Drug Administration) d’implants de remplacement du genou en raison de défaillances de produits, ce qui peut entraver la croissance du marché du remplacement du genou.

Les principaux acteurs sont : Zimmer Biomet, Stryker Corporation, Smith & Nephew Plc, Johnson & Johnson Services Inc., B. Braun Melsungen AG, Medacta International, MicroPort Scientific Corporation, ConforMIS, Inc., Corin Group, Exactech, Inc., DJO Global, Inc., Baumer Holding AG, SurgTech Inc. Wright Medical Group N.V., and X.NOV

Table des matières

Rapport d’étude de marché mondial Remplacement du genou

Section 1 : Aperçu de l’industrie mondiale Remplacement du genou

Section 2 : Impact économique mondial sur l’industrie Remplacement du genou

Section 3: Concurrence sur le marché mondial par les producteurs de l’industrie

Section 4: Productions mondiales, revenus (valeur), selon les régions

Section 5 : Approvisionnement mondial (production), consommation, exportation, importation, géographiquement

Section 6: Productions mondiales, revenus (valeur), tendance des prix, type de produit

Section 7: Analyse du marché mondial, sur la base de l’application

Section 8 : Remplacement du genou Analyse des prix du marché

Section 9 : Chaîne de marché, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Section 10 : Stratégies et politiques clés des distributeurs/fournisseurs/négociants

Section 11 : Analyse de la stratégie marketing clé, par les fournisseurs du marché

Section 12 : Analyse des facteurs d’effet du marché

Section 13 : Prévision du marché mondial Remplacement du genou

