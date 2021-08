Le marché du traitement de la douleur viscérale se développe rapidement avec Takeda Pharmaceutical Company annonçant les résultats de l’innocuité et de l’efficacité d’Entyvio sous-cutané indiqué pour le traitement de la colite ulcéreuse modérément à sévèrement active

La douleur viscérale peut être une condition difficile à traiter, surtout si elle affecte la région abdominale. Bien que cela soit très courant, seul un petit pourcentage de personnes diagnostiquées avec cette maladie présentent réellement des symptômes graves. La douleur viscérale est caractérisée par une douleur intense qui prend naissance dans l’abdomen et irradie du bas du dos jusqu’aux hanches et aux jambes. Bien que certaines personnes ne ressentent qu’un inconfort léger ou modéré, pour beaucoup, il s’agira d’un problème chronique pouvant entraîner une douleur permanente. Le gouvernement et les organisations pharmaceutiques se concentrent sur des activités de recherche et de développement continues, afin de proposer une approche innovante pour le traitement de la douleur viscérale. De nombreuses sociétés pharmaceutiques sont impliquées dans des accords de collaboration et de recherche pour étendre leurs activités de R&D. Récemment, en février 2020, Novartis a collaboré avec l’initiative Drugs for Neglected Diseases (DNDi) pour développer LXE408, un nouveau médicament oral pour le traitement de la leishmaniose viscérale. Par conséquent, de tels facteurs peuvent stimuler la croissance du marché du traitement de la douleur viscérale.

En ce qui concerne l’empreinte géographique, les États-Unis ont gagné du terrain sur le marché du traitement de la douleur viscérale. Cela est généralement dû au fait que les gens sont très conscients du marché du traitement de la douleur viscérale et aux initiatives gouvernementales proactives visant à accélérer les activités de R&D. De même, des régions émergentes telles que l’Asie-Pacifique présentent des signes prometteurs dans le domaine du traitement de la douleur viscérale en raison de l’adoption de nouvelles méthodes de traitement et de l’amélioration des infrastructures de santé.

Récemment, en octobre 2020, Takeda Pharmaceutical Company Limited a annoncé les résultats de l’innocuité et de l’efficacité d’Entyvio sous-cutané indiqué pour le traitement de la rectocolite hémorragique active modérée à sévère.

Néanmoins, il n’existe toujours pas de traitement spécifique disponible pour les douleurs viscérales. En outre, l’expiration des brevets des principaux médicaments est un autre facteur qui peut inhiber la croissance du marché du traitement de la douleur viscérale dans un proche avenir. De nombreuses sociétés pharmaceutiques ont perdu leurs brevets pour leurs produits dans un passé récent, tandis que d’autres sont susceptibles de perdre leurs brevets dans un proche avenir.

Pour commencer à traiter le syndrome de la douleur viscérale, il est important d’identifier exactement la cause de la douleur abdominale. Il existe un certain nombre de traitements qui peuvent être administrés pour soulager la douleur. Certaines de ces méthodes peuvent être pratiquées à domicile, tandis que d’autres nécessiteront que la personne soit vue par un professionnel qualifié. En général, cependant, tous les patients peuvent s’attendre à recevoir des médicaments anti-inflammatoires et éventuellement des analgésiques. La douleur abdominale est l’un des symptômes courants de la maladie de Crohn. La douleur peut provenir de divers mécanismes, notamment la digestion intestinale et le blocage partiel. Selon la Crohn’s & Colitis Foundation of America, environ 33 000 nouveaux cas de maladie de Crohn sont confirmés chaque année aux États-Unis. Pour des douleurs aussi sévères, un traitement immédiat et efficace est nécessaire. Par conséquent, de tels facteurs peuvent augmenter la croissance du marché du traitement de la douleur viscérale dans un avenir proche.

Les principaux acteurs inclus dans ce rapport : Addex Therapeutics Ltd., AstraZeneca, Astellas Pharma Inc., Allergan, Chromocell Corporation, Takeda, GIcare Pharma Inc., Abbvie, Grunenthal GmbH, Johnson & Johnson, Neurim Pharmaceuticals Ltd, and Medestea Research & Production S.p.A.

