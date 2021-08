Le marché du traitement de l’hyperactivité vésicale connaîtra une croissance massive avec Urovant Sciences recevant l’approbation de la FDA des États-Unis pour son Gemtsea indiqué pour le traitement du traitement de l’hyperactivité vésicale

L’hyperactivité vésicale est un composé de plusieurs symptômes qui peuvent vous obliger à uriner excessivement, à avoir moins de pression, à souffrir plus souvent d’incontinence (fuites) et à avoir un fort désir d’uriner la nuit. Un ou plusieurs de ces symptômes courants peuvent causer un stress psychologique important et avoir un impact négatif sur votre qualité de vie. Les déclencheurs les plus courants de l’hyperactivité vésicale sont l’envie d’uriner ou d’uriner pendant le sommeil, l’activité sexuelle avec plusieurs partenaires et l’effort pendant les selles.

L’augmentation de la population gériatrique et la prévalence croissante des maladies causant l’hyperactivité vésicale devraient stimuler la croissance du marché mondial du traitement de l’hyperactivité vésicale. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), d’ici 2050, la population mondiale âgée de 65 ans et plus devrait atteindre environ 2 milliards, contre 900 millions en 2015. En outre, plusieurs maladies et troubles provoquent une vessie hyperactive, notamment la maladie de Parkinson. , accident vasculaire cérébral, sclérose en plaques et chirurgie pelvienne ou du dos. Selon la Fondation Parkinson, d’ici 2020, environ 1 million de personnes aux États-Unis devraient vivre avec la maladie de Parkinson, tandis qu’environ 60 000 patients sont diagnostiqués avec la même maladie chaque année. De plus, environ 10 millions de personnes dans le monde vivent avec la maladie de Parkinson. Dans la maladie de Parkinson, la vessie devient hyperactive et développe des contractions indésirables, difficiles ou impossibles à arrêter. Par conséquent, ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché mondial du traitement de la vessie. En outre, le développement rapide de thérapies intravésicales innovantes devrait propulser la croissance du marché mondial du traitement de l’hyperactivité vésicale dans un avenir proche.

Le manque de sensibilisation à l’hyperactivité vésicale et aux effets secondaires du traitement actuel devrait entraver la croissance du marché mondial du traitement de l’hyperactivité vésicale dans un proche avenir.

Parmi les régions, l’Amérique du Nord devrait connaître une croissance significative du marché mondial du traitement de la vessie hyperactive. Cela est dû à la prévalence croissante de l’OAB et à la présence d’acteurs majeurs du marché. En outre, l’Asie-Pacifique devrait enregistrer un taux de croissance robuste, en raison de l’augmentation de la population gériatrique dans la région.

Les principaux acteurs sont : Janssen Pharmaceuticals Inc., Accord Healthcare Inc., Mylan Pharmaceuticals Inc., Barr Laboratories Inc. (subsidiary of Teva Pharmaceuticals), Alembic Pharmaceuticals Ltd., Pfizer Inc., Astellas Pharma Inc., Endo International PLC, and Invagen Pharmaceuticals Inc.

