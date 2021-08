Le marché du traitement du choc hémorragique se développe avec Pharmazz Inc. introduisant Lyfaquin (centhaquine), un nouvel agent de réanimation indiqué pour le traitement du choc hypovolémique

Les maladies chroniques telles que l’hypertension, l’insuffisance rénale, le diabète, les maladies cardiaques chroniques et les maladies chroniques du foie sont plus susceptibles de provoquer un choc hémorragique. Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), aux États-Unis, en 2020, environ 108 millions de personnes souffrent d’hypertension, qui est définie comme la pression artérielle systolique. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 1,13 milliard de personnes dans le monde souffraient d’hypertension en 2015. En conséquence, la demande de traitement de choc hémorragique a augmenté. Ainsi, de tels facteurs peuvent stimuler la croissance du marché du traitement de choc hémorragique.

Le marché Traitement de choc hémorragique a été anticipé sur la base du développement de nouveaux produits, de l’analyse des ventes et d’autres affinements stratégiques des principaux acteurs du marché. Le rapport couvre également les moteurs, les obstacles et les opportunités actuels sur le marché. En outre, il couvre les progrès récents dans les traitements de l’AVC hémorragique, de l’hémodynamique et de la neuropathie. La discussion souligne l’importance de la mise en œuvre de la qualité dans des systèmes médicaux rentables. En ce qui concerne l’empreinte mondiale, l’Amérique du Nord est plus susceptible de gagner une position lucrative sur le marché du traitement de choc hémorragique dans un proche avenir. Cela est dû à l’importance croissante accordée aux activités de R&D et à l’approbation de nouveaux traitements. Récemment, en juillet 2020, Pharmazz Inc., une société biopharmaceutique, a lancé Lyfaquin (centhaquine), un nouvel agent de réanimation indiqué pour le traitement des patients présentant un choc hypovolémique comme adjuvant de première ligne à la norme de soins.

Les médecins de cette région ont constaté une augmentation marquée du trafic de patients, en particulier ceux qui ne sont pas assurés ou qui n’ont pas d’assurance maladie. Il y a aussi plus de dentistes pratiquant dans ce domaine, ce qui est de bon augure pour les patients qui ne sont pas assurés. Bien qu’il reste encore beaucoup à faire pour améliorer la santé globale et la qualité de vie aux États-Unis, l’amélioration de la zone de traitement de choc hémorragique constitue un pas dans la bonne direction. L’un des principaux obstacles au développement du marché est le manque d’infrastructures de soins de santé avancées dans les économies émergentes. Le traitement de choc hémorragique est coûteux et nécessite un investissement adéquat dans un établissement de santé. En outre, des conformités réglementaires strictes pour l’utilisation de médicaments de choc hémorragique peuvent inhiber la croissance du marché du traitement de choc hémorragique.

Les personnes âgées courent un risque élevé de subir un choc hémorragique en raison de différentes comorbidités et d’un système immunitaire affaibli. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), d’ici 2050, la population mondiale âgée de 65 ans et plus devrait atteindre environ 2 milliards, contre 900 millions en 2015. Ainsi, de tels facteurs peuvent augmenter la croissance du marché du traitement de choc hémorragique dans le futur proche.

Les principaux acteurs inclus dans ce rapport : Biomedica Management Corporation, NuvOxPharma LLC, Leading BioSciences, Inc., F. Hoffmann-La Roche Ltd, Bristol-Myers Squibb Company, Boehringer Ingelheim International GmbH, Johnson & Johnson Services Inc, AstraZeneca, Daiichi Sankyo Company, Limited, Teva Pharmaceutical Industries Ltd, Novartis AG, ZydusCadila, and Amneal Pharmaceuticals LLC.

