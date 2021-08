Le marché du traitement du rhabdomyosarcome alvéolaire se développe rapidement avec Epizyme Inc. obtenant l’approbation de la FDA des États-Unis pour Tazverik indiqué pour le traitement du sarcome épithélioïde

Le rhabdomyosarcome alvéolaire est un type de cancer du poumon extrêmement rare et fait également partie des types de cancers les plus rares à frapper l’homme. Ce type particulier de cancer du poumon est généralement identifié comme une hypertension pulmonaire et se caractérise par une accumulation de dépôts graisseux à l’intérieur des poumons, en particulier les alvéoles. Les gouvernements des pays développés tels que les États-Unis et le Canada ont pris des initiatives proactives pour accroître la recherche et le développement et encourager les thérapies potentielles pour le rhabdomyosarcome alvéolaire. En outre, avec l’adoption croissante des radiothérapies avancées dans les pays susmentionnés, le marché régional du traitement du rhabdomyosarcome alvéolaire devrait se renforcer dans un proche avenir. Au contraire, les économies émergentes telles que l’Inde et la Chine enregistrent une forte traction sur le marché du traitement du rhabdomyosarcome alvéolaire, en raison de la prise de conscience croissante de la maladie et de l’amélioration des établissements de santé dans la région.

Au fil des ans, le traitement du rhabdomyosarcome alvéolaire s’est considérablement amélioré. De même, la demande pour ces traitements s’est améliorée en raison de leur forte prévalence. Selon l’American Society of Clinical Oncology (ASCO), chaque année, environ 500 personnes sont diagnostiquées avec un rhabdomyosarcome aux États-Unis, dont 3% sont des enfants âgés de 0 à 14 ans. Selon la même source, en 2021, environ 13 460 nouveaux cas de sarcomes des tissus mous devraient être diagnostiqués aux États-Unis, tandis que plus de 5 000 personnes devraient mourir. Une prévalence aussi élevée peut augmenter la croissance du marché du traitement du rhabdomyosarcome alvéolaire dans un avenir proche.

Le traitement du rhabdomyolisarcome alvéolaire implique généralement une intervention chirurgicale, une chimiothérapie et une radiothérapie. La chirurgie est le plus souvent utilisée pour enlever les tissus affectés et est généralement suivie d’une radiothérapie. La chimiothérapie expose le patient au risque de cancer de la moelle osseuse. La radiothérapie tue toutes les cellules anormales qui ont été générées en raison de l’exposition à l’amiante. Même s’il existe une forte demande pour le traitement avancé du rhabdomyosarcome alvéolaire, les réglementations gouvernementales strictes restent l’un des facteurs les plus difficiles de la croissance du marché. Ces réglementations retardent l’approbation du produit et pourraient augmenter le coût du traitement, limitant ainsi la croissance du marché du traitement du rhabdomyosarcome alvéolaire.

Le traitement du cancer est devenu nettement meilleur et moins dangereux au fil des ans. Cela est dû aux progrès technologiques en radiothérapie et à l’avènement de thérapies innovantes. En fait, les dernières avancées en radiothérapie incluent le programme de thérapie par faisceau de protons, qui fournit des faisceaux de précision très ciblés pour éliminer les cellules cancéreuses sans nuire aux cellules saines. Ainsi, une telle avancée peut stimuler la croissance du marché du traitement du rhabdomyosarcome alvéolaire.

Récemment, en janvier 2020, Epizyme Inc., une société biopharmaceutique basée aux États-Unis, a reçu l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour son Tazverik (tazemetostat) pour le traitement des patients adultes et pédiatriques âgés de 16 ans et plus atteints de métastases ou sarcome épithélioïde localement avancé.

Les principaux acteurs sont: Eli Lilly and Company, GlaxoSmithKline Plc., Boehringer Ingelheim GmbH, Bristol-Myers Squibb, F. Hoffmann-La Roche AG, Oasmia Pharmaceutical, Celgene Corporation, Pfizer, Inc., and Johnson & Johnson Services, Inc.

