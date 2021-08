Le marché européen de la gélatine et de la colle osseuse continue de croître rapidement avec le KTH Royal Institute of Technology, Suède développant un nouvel adhésif qui pourrait réparer les os cassés en seulement 5 minutes

La colle à os est une substance couramment utilisée pour attacher des os à divers objets. Les os et les dents sont solidement collés ensemble à l’aide de cet adhésif, qui a des qualités similaires à l’époxy ou au latex. Au fil des ans, le nombre de chirurgies de remplacement articulaire en Europe a considérablement augmenté. Cela est dû au fait qu’il existe un système de santé solide, la disponibilité de procédures chirurgicales avancées et des systèmes de remboursement favorables. De tels facteurs peuvent augmenter la croissance du marché européen de la gélatine et de la colle osseuse.

Récemment, en mai 2018, des chercheurs du KTH Royal Institute of Technology de Stockholm, en Suède, ont développé un adhésif innovant capable de réparer les os cassés en seulement 5 minutes.

Le produit présente un large éventail d’avantages, ce qui le distingue des autres produits similaires. Pour commencer, il peut être appliqué sur une large gamme de surfaces. De plus, il offre une plus grande rigidité, ce qui garantit que le produit reste collé correctement même pendant le transport. De plus, il offre une plus grande flexibilité aux utilisateurs. La colle osseuse et la gélatine sont devenues l’une des solutions les plus critiques pour le traitement des blessures liées au sport. Ces blessures peuvent inclure des fractures et des coups du lapin, qui nécessitent de la colle osseuse et de la gélatine pour contrôler efficacement le saignement et réunir l’os fracturé sans utiliser de plaques et de vis métalliques. Étant donné que les cas de troubles osseux ont augmenté en Europe, la demande de gélatine et de colle osseuse pourrait augmenter dans un proche avenir. Selon l’Age UK, on ​​estime qu’environ 3 millions de personnes au Royaume-Uni souffrent d’ostéoporose, tandis que 300 000 fractures dues à l’ostéoporose chaque année. Une prévalence aussi élevée de troubles osseux peut stimuler la croissance du marché européen de la gélatine et de la colle osseuse.

La colle à os est fabriquée de manière à ne pas nuire à la zone environnante, contrairement à d’autres adhésifs. La colle se présente sous la forme d’un liquide, qui peut être facilement ajouté au matériau approprié. Le liquide est normalement un mélange d’acrylique et de gel de silice, ce qui lui donne sa viscosité. Il peut être appliqué sur les ongles, le verre, le bois et le plastique avec une facilité et une satisfaction totales. Même si la gélatine et la colle osseuse offrent divers avantages, il existe des complications majeures liées à l’arthroplastie cimentée, qui pourraient inhiber la croissance du marché européen de la gélatine et de la colle osseuse. En effet, il existe des risques et complications majeurs liés à l’arthroplastie cimentée, notamment l’inflammation des tissus mous et la rupture de l’arthroplastie.

Les principaux acteurs sont: Johnson & Johnson, Baxter International Inc., CryoLife, Inc., Becton, Dickinson and Company, Luna Innovations Incorporated, B. Braun Melsungen AG, Cohera Medical, Inc., Integra LifeSciences Corporation, Tissuemed Ltd., and Chemence Medical, Inc.

