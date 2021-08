Le marché européen de l’héparine continue de croître en raison de la prévalence croissante de la fibrillation auriculaire dans la région malgré les divers effets secondaires

L’héparine, également appelée héparine non fractionnée ou polyéthylène glycol, est une vitamine liposoluble et une substance naturelle présente dans la peau. En tant que vitamine, elle agit comme un anticoagulant. Plus précisément, il est utilisé dans le traitement de l’angine instable et des maladies cardiaques. Il est administré par injection dans un site sous-cutané ou sous la surface de la peau. Sa fonction principale est de réduire l’inflammation.

Comme il a été indiqué que la carence en héparine peut entraîner de faibles taux de plaquettes, les médecins conseillent généralement à leurs patients de prendre cette vitamine en cas de saignement. Il réduit également la survenue de thrombose, c’est-à-dire l’accumulation de sang dans les tissus, limitant l’écoulement du sang et causant ainsi des problèmes majeurs. Les blessures sont évitées ainsi que les infections car elles empêchent la propagation des infections par contact. Il a également été indiqué pour la prévention de la coagulation du sang dans les plaies.

La prévalence croissante de la fibrillation auriculaire en Europe est le principal facteur qui propulse la croissance du marché de l’héparine en Europe au cours de la période de prévision. Par exemple, en 2019, les statistiques sur les maladies cardiaques et circulatoires publiées par la British Heart Foundation (BHF) avec l’Institute of Applied Health Research de l’Université de Birmingham, indiquaient qu’environ 155 331 femmes et 185 423 hommes avaient reçu un diagnostic de fibrillation auriculaire. au Royaume-Uni, en Irlande du Nord, au Pays de Galles, en Écosse et en Angleterre. De plus, la recherche et les développements effectués pour étendre l’utilisation de l’héparine stimulent également la croissance du marché européen de l’héparine.

Cette vitamine s’est avérée efficace pour prévenir les caillots sanguins, en particulier chez les patients dont les facteurs de risque de saignement sont élevés, tels que ceux qui ont subi des interventions chirurgicales majeures, les personnes atteintes de diabète sucré et les personnes souffrant de myélome multiple. Cependant, dans certaines études, il a été découvert que l’héparine peut augmenter le risque d’accident vasculaire cérébral de 45 pour cent. Ainsi, avant de l’injecter dans le corps, il est préférable de consulter un médecin. Comme indiqué précédemment, les patients doivent toujours consulter un médecin au sujet de tout médicament, afin qu’ils ne prennent pas cette information dans le mauvais sens. Cependant, la disponibilité d’autres types d’anticoagulants est le principal facteur de restriction qui entrave la croissance du marché de l’héparine en Europe.

L’héparine est généralement administrée par voie intraveineuse, intramusculaire ou orale dans une veine. Les effets secondaires courants de la prise d’un excès d’héparine sont des nausées, des frissons, des sueurs, de la diarrhée, des vomissements et des crampes d’estomac. Ces facteurs freinent également la croissance du marché européen de l’héparine. Il existe des effets indésirables rares mais graves à ce médicament, cependant, ils sont très rares et très graves et comprennent une insuffisance hépatique, des convulsions, le coma et même la mort. En raison de ces facteurs, il y a eu divers développements sur le marché. Par exemple, en 2020, Laboratorios Farmaceuticos Rovi S A a annoncé l’augmentation des ventes de sa franchise d’héparine (HBPM et autres héparines) de 42% à environ 60 millions de dollars US.

Les principaux acteurs sont : Pfizer, Inc., Sagent Pharmaceuticals, Inc., B. Braun Melsungen AG, Baxter International Inc., GlaxoSmithKline plc, Bayer AG, Anselm Pharmaceuticals, Bristol-Myers Squibb Co., Dr. Reddy’s Laboratories Ltd., Fresenius SE & Co. KGaA, Leap Labchem Co., Sanofi S.A., Syntex S.A., LEO Pharma A/S, Teva Pharmaceutical Industries Ltd., United Biotech (P) Ltd, Amphastar Pharmaceuticals Inc., Abbott Laboratories, Aspen Pharmacare Holdings, Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA, and Intrapharm Laboratories.

