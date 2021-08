Le marché MEA Technetium-99m continue de se développer avec l’incidence croissante des cardiopathies congénitales et l’adoption de la technique d’imagerie à double modalité

Au fil des ans, les investissements dans la production de molybdène-99 ont considérablement augmenté. Le molybdène-99 se désintègre en émettant une particule bêta et lorsqu’environ 88 % de celle-ci se désintègre, il produit du technétium-99m. En conséquence, les principaux acteurs se concentrent sur la mise à l’échelle de la production de Mo-99. Ainsi, de tels facteurs peuvent potentiellement augmenter la croissance du marché du technétium-99m MEA dans un avenir proche. Récemment, en janvier 2021, NorthStar Medical Radioisotopes LLC a reçu l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour le processus de molybdène-99 à partir de Mo-98 concentré et les mises à niveau logicielles associées pour son générateur de technétium-99m (Tc-99m) RadioGenix System.

La première étape de l’utilisation de ce type particulier de minéral consiste à générer un générateur de molybdène 99m de haute qualité. Ce générateur doit contenir au moins six milligrammes de technétium-99m. Les générateurs de la plus haute qualité peuvent être trouvés en ligne et auprès de sociétés de fournitures médicales réputées. Le technétium-99m trouve diverses applications, généralement en tant que radio-isotope médical. Au fil des ans, la prévalence des cardiopathies congénitales (CHD) a augmenté dans le monde entier. Selon le Centre national d’information sur la biotechnologie (NCBI), en 2019, l’incidence des maladies coronariennes en Arabie saoudite se situait entre 2,1 et 10,7 pour 1 000 personnes. Une telle incidence croissante des maladies coronariennes a nécessité des options de traitement adéquates. Par conséquent, ces facteurs peuvent stimuler la croissance du marché du technétium-99m MEA.

Dans l’ensemble, l’utilité diagnostique du technétium-99m est très bonne. Les médecins et les scientifiques cliniques recommandent fortement ce matériau dans le cadre d’un dispositif médical standard. Ce matériau continuera à gagner en popularité dans le domaine des matériaux médicaux de diagnostic en raison de son efficacité et de sa fiabilité. Cependant, certains défis restent prédominants et peuvent limiter le développement futur du marché. Par exemple, la disponibilité du 99mTc dépend de la production de Mo-99, qui est dérivé d’un petit nombre de réacteurs nucléaires dans le monde. Étant donné que les principaux réacteurs de production sont sur le point de fermer, cela crée un problème de perturbation de la production. Par conséquent, ces facteurs peuvent entraver la croissance du marché du technétium-99m MEA.

Il existe quelques tests différents qui utilisent ce type de minéral pour leur utilité diagnostique. La technique de diagnostic la plus couramment utilisée pour utiliser le technétium-99m comme médicament injectable par voie intraveineuse est la méthode d’analyse ionique combinée. Ceci étant dit, plusieurs facteurs peuvent offrir de nombreuses opportunités aux acteurs du marché. Par exemple, l’adoption croissante de techniques d’imagerie à double modalité ou d’imagerie hybride peut offrir des opportunités de croissance lucratives dans un proche avenir. En outre, la non-production de Mo-99 sans utiliser d’uranium hautement enrichi peut offrir des opportunités commerciales clés.

Les principaux acteurs sont : GE Healthcare, IBA, Sumitomo Corporation, Advanced Cyclotron Systems, Inc., NorthStar Medical Radioisotopes, and Siemens Healthineers.

