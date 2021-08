Le marché Médicaments contre l’adrénoleucodystrophie devrait gagner en popularité dans le monde entier d’ici 2027

L’adrénoleucodystrophie, parfois appelée dysfonctionnement surrénalien ou hyperplasie surrénale, est une maladie génétique grave qui provoque l’accumulation d’acides gras à longue chaîne mince (VLDFA) dans votre cerveau. Lorsque les VLDFas s’empilent sur les gaines de myéline critiques entourant les fibres nerveuses, ils causent des dommages dévastateurs au cerveau. Cela peut entraîner des troubles de l’apprentissage et de la mémoire, de la perception sensorielle, du système endocrinien, du système cardiovasculaire, du système musculaire et de l’immunité. On estime qu’environ 1 million d’Américains souffrent de cette maladie débilitante.

Plusieurs gènes sont impliqués dans le développement de l’adrénoleucodystrophie, y compris les gènes codant pour les cellules réceptrices de protéines qui répondent aux VLDFas. Certaines personnes atteintes d’une forme de cette maladie présentent une mutation au niveau du gène récepteur qui inhibe l’activité des VLDFas, laissant les récepteurs insensibles à l’insuline et donc ne répondant pas à l’hormone de croissance. L’autre type d’adrénoleucodystrophie se développe lorsqu’une personne a un défaut héréditaire qui entraîne la production supplémentaire de l’enzyme associée à la libération d’insuline.

L’augmentation des investissements dans le domaine du développement d’un médicament pour la maladie génétique rare stimule la croissance du marché des médicaments contre l’adrénoleucodystrophie. Par exemple, en mai 2020, SwanBio Therapeutics, un développeur de thérapies biologiques, a annoncé avoir levé 52 millions de dollars américains pour l’avancement de sa thérapie génique virale pour l’adrénomyéloneuropathie. De plus, la concentration croissante d’acteurs clés dans la recherche et le développement de traitements pour l’adrénoleucodystrophie propulse davantage la croissance du marché des médicaments contre l’adrénoleucodystrophie.

On s’attend à ce que l’Amérique du Nord domine le marché mondial des médicaments contre l’adrénoleucodystrophie, ce qui est attribué à la concentration croissante des sociétés pharmaceutiques sur le développement de thérapies avancées pour l’adrénoleucodystrophie. Par exemple, en 2019, Magneta Therapeutics a reçu l’approbation de la Food Drug and Administration des États-Unis pour la désignation de thérapie avancée en médecine régénérative MGTA-456 pour le traitement de l’adrénoleucodystrophie.

Développements clés :

1. En février 2017, Minoryx Therapeutics, une société de développement de médicaments spécialisée dans la découverte et le développement de nouveaux médicaments pour les maladies orphelines, annonce que son composé principal MIN-102 a obtenu la désignation de médicament orphelin par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. . Le MIN-102 cible l’adrénoleucodystrophie liée à l’X (X-ALD), une maladie neurodégénérative rare et chroniquement débilitante et potentiellement mortelle.

2. en janvier 2020, Minoryx Therapeutics, une société spécialisée dans l’innovation de médicaments pour les affections du système nerveux central, a reçu l’approbation d’un candidat-médicament principal, la lériglitazone (MIN-102), pour le traitement de toutes les formes de x-adrénoleucodystrophie

Les principaux acteurs sont: Applied Genetic Technologies Corporation, MedDay SA, Bluebird bio, Inc., Minoryx Therapeutics S.L, ReceptoPharm Inc., Pfizer Inc., SOM Innovation Biotech, S.A, SwanBio Therapeutics and Viking Therapeutics, Inc.

