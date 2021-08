Le marché mondial de la nutrition oncologique se développe rapidement avec Nestlé Health Science qui lance une boisson nutritionnelle claire « Boost Soothe », spécialement conçue pour les patients atteints de cancer

La nutrition en oncologie décrit la combinaison d’un régime alimentaire et de remèdes naturels pour les patients diagnostiqués avec un cancer. La raison pour laquelle ce terme a été choisi est l’importance accordée par les hôpitaux à la nutrition au cours des dernières décennies. La nutrition est tout simplement le meilleur moyen de s’assurer que notre corps est aussi sain que possible à tout moment. Malheureusement, notre alimentation a très peu changé au fil des ans, voire pas du tout. Cela a conduit à une situation dans laquelle de nombreuses personnes souffrant de diverses maladies, dont le cancer, deviennent plus malades parce qu’elles ne reçoivent pas les nutriments appropriés dont elles ont besoin quotidiennement.

La prévalence croissante du cancer des maladies chroniques, du diabète, des maladies cardiovasculaires et des troubles du mode de vie devrait stimuler la croissance du marché mondial des tests cellulaires au cours de la période de prévision. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en 2018, environ 9,6 millions de décès ont été attribués au cancer, dont 2,09 millions de cas étaient un cancer du poumon. . Selon le World Cancer Research Fund (WCRF), en 2018, environ 2 millions de nouveaux cas de cancer du sein ont été enregistrés dans le monde. Selon les statistiques américaines sur le cancer du sein, 1 femme américaine sur 8, environ 12%, devrait développer un cancer du sein invasif au cours de sa vie. Les nutritionnistes en oncologie se spécialisent dans l’aide aux patients pour développer un régime alimentaire pour une bonne nutrition. L’objectif principal est d’améliorer la santé globale du patient atteint de cancer, de contribuer à réduire le risque de cancer en le maintenant en meilleure santé pendant le traitement et de lutter contre les effets secondaires. Par conséquent, ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché mondial de la nutrition oncologique. En outre, l’avènement de nouveaux produits de nutrition oncologique devrait propulser la croissance du marché mondial de la nutrition oncologique dans un avenir proche.

Le coût élevé associé aux produits de nutrition haut de gamme pour l’oncologie devrait freiner la croissance du marché mondial de la nutrition en oncologie. Parmi les régions, l’Amérique du Nord devrait connaître une croissance significative du marché mondial de la nutrition oncologique. Cela est dû à une prévalence élevée de cancer et à la disponibilité d’infrastructures de santé robustes dans toute la région. En outre, l’Asie-Pacifique devrait enregistrer un taux de croissance robuste, en raison de l’augmentation des investissements dans les infrastructures de santé dans la région.

Les principaux acteurs sont : Danone, Nestle S.A., B. Braun Melsungen AG, Abbott Laboratories, Fresenius Kabi AG, Mead Johnson & Company, LLC., Meiji Holdings Co. Ltd., Hormel Foods Corporation, Global health products Inc., and Victus.

