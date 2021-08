Le marché mondial de l’esthétique médicale continue de croître en raison de la demande croissante

L’esthétique médicale est un domaine assez vaste qui recouvre plusieurs sous-spécialités différentes, qui se chevauchent souvent. Ceux-ci comprennent l’endocrinologie, la gynécologie, la pathologie, la radiologie, la gastro-entérologie, les soins de santé, l’obstétrique/la maternité, l’orthopédie, la pédiatrie, la physiologie, la psychologie, les statistiques et la pharmacologie. Le domaine de l’esthétique médicale est de plus en plus en expansion en raison du nombre croissant de personnes qui ont intérêt à avoir une meilleure apparence et à se sentir mieux dans leur apparence. Cet intérêt a entraîné une expansion du domaine dans plusieurs sous-spécialités, qui sont décrites ci-dessous.

L’une des cinq principales interventions chirurgicales esthétiques est la liposuccion. La liposuccion est une procédure utilisée pour éliminer les poches de graisse de différentes parties du corps afin d’améliorer les traits du visage, comme un très petit sourire, un affaissement de la peau autour des yeux ou des lèvres, ou des dépôts de graisse dans le cou ou la taille. D’autres procédures de liposuccion comprennent l’utilisation de la liposuccion pour modifier la taille et la forme des tatouages, l’élimination des acrochordons, la formation de verrues sur le visage, l’aplatissement de la graisse abdominale, le remodelage des seins après la grossesse, l’élimination des rides et l’amélioration de la texture de la peau autour de la bouche, du menton et cou. D’autres interventions chirurgicales esthétiques comprennent la lipolyse au laser, l’anneau gastrique ajustable, la lipoplastie, la blépharoplastie, le lifting du cou, la réduction du menton et de la bajoue, le resurfaçage du visage au laser et les injections de Botox.

Dynamique du marché

Le principal facteur influençant le marché de l’esthétique médicale est le nombre croissant d’interventions chirurgicales dans le monde pour une apparence personnelle avancée. Par exemple, selon les Centers for Disease Control and Prevention, environ 130 000 liftings sont effectués aux États-Unis et le nombre augmente chaque année. Selon Cosmetic Surgery Solicitors, les États-Unis et le Brésil représentaient plus de 28,4% des producteurs de cosmétiques dans le monde en 2018. Les cinq principales interventions chirurgicales pratiquées dans le monde sont la chirurgie de l’oreille, la greffe de graisse, la rhinoplastie, la chirurgie de la gynécomastie, la liposuccion, et chirurgie des paupières. Les patients masculins se concentrent également en permanence sur les procédures esthétiques en raison des meilleurs résultats avec moins d’inconfort et de temps d’arrêt. On estime que cela propulsera la croissance du marché de l’esthétique médicale. Cependant, la stigmatisation sociale associée aux procédures esthétiques et aux règles de sécurité strictes liées à ces procédures peut constituer un facteur de restriction principal entravant la croissance du marché de l’esthétique médicale.

Ce marché est réparti dans cinq régions qui comprennent l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Amérique latine. Parmi ceux-ci, l’Amérique du Nord devrait détenir une part importante du marché de l’esthétique médicale en raison de la croissance rapide des procédures esthétiques dans la région. Par exemple, selon l’American Society of Plastic Surgeons (ASPS), aux États-Unis, en 2018, plus de 17,7 millions de chirurgies esthétiques ont été effectuées. Le marché de l’esthétique médicale en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance importante en raison de l’augmentation des procédures et des produits médico-esthétiques dans la région.

Les principaux acteurs sont: Cynosure, Inc., Allergan, Inc., Alma Lasers, Ltd., Mentor Worldwide LLC, Lumenis Ltd., ZELTIQ Aesthetics, Inc., PhotoMedex, Inc., Galderma S.A., Syneron Medical, Ltd., and Solta Medical, Inc.

En février 2021, Sidra Medicine a inauguré la clinique de chirurgie et de médecine esthétiques pour femmes.

