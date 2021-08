Le marché mondial des fils guides va connaître une croissance robuste avec le partenariat de Cordis avec SMT pour fournir le cathéter guide de Cardinal Health sur le marché indien

Les fils de guidage sont généralement plus gros et ils sont également plus difficiles à utiliser car ils ont plusieurs brins de fil isolé qui passent par le centre, comme une vis géante. Les fils électriques sont généralement en cuivre, tandis que les fils de guidage sont en acier galvanisé. Ces fils se sont avérés moins dangereux que les autres types de fils, c’est pourquoi beaucoup de gens les considèrent comme plus fiables et plus sûrs qu’un autre câblage électrique dans votre maison ou votre entreprise.

L’incidence croissante des maladies cibles devrait stimuler la croissance du marché mondial des fils de guidage. Les maladies cibles telles que la tuberculose, la rougeole, le tétanos et la diphtérie ont augmenté au fil des ans. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en 2019, plus de 10 millions de personnes souffraient de tuberculose, tandis qu’environ 1,9 million de personnes en sont mortes dans le monde. De plus, en 2019, l’Inde était le premier pays pour les cas de tuberculose, suivie de l’Indonésie, de la Chine, des Philippines, du Nigéria, etc. Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), en 2018, plus de 16 000 cas de diphtérie ont été signalés à l’OMS dans le monde. Les fils de guidage sont généralement utilisés dans le traitement des maladies cibles, comme mentionné ci-dessus. Ils font partie intégrante de l’intervention vasculaire et sont utilisés pour accéder aux vaisseaux cibles, traverser les lésions et fournir une thérapie interventionnelle définitive. Par conséquent, ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché mondial des fils de guidage. En outre, la croissance de la population gériatrique et le nombre croissant de troubles du mode de vie devraient propulser la croissance du marché mondial des fils de guidage dans un avenir proche.

Cependant, les fils guides liés aux risques tels que les contractions ventriculaires ou les arythmies cardiaques, associés au coût élevé de ces dispositifs, devraient freiner la croissance du marché mondial des fils guides dans un proche avenir. En outre, les initiatives gouvernementales proactives visant à contrôler le fardeau des infections liées aux soins de santé et l’augmentation des dépenses de santé dans les économies émergentes peuvent offrir des opportunités commerciales majeures dans un avenir proche. Parmi les régions, l’Amérique du Nord devrait connaître une croissance significative du marché mondial des lignes directrices. Ceci est dû à une prévalence élevée de maladies cardiovasculaires et à l’augmentation d’un certain nombre d’interventions coronariennes et périphériques.

En outre, l’Asie-Pacifique devrait enregistrer un taux de croissance robuste, en raison de l’augmentation de la population gériatrique et de la préférence croissante pour les techniques de chirurgie mini-invasive.

Par exemple, en mars 2018, Cordis, une filiale de Cardinal Health, s’est associée à Sahajanand Medical Technologies (SMT), un fournisseur d’endoprothèses cardiaques, pour fournir le cathéter guide de Cardinal Health.

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial du Fils de guidage comprennent: Boston Scientific Corporation, ASAHI INTECC Inc., Cordis Corporation and C.R. Bard.

