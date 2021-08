Le marché mondial des plastiques médicaux continue de croître en raison de la demande croissante des secteurs de la santé du monde entier pour répondre aux exigences d’un bon maintien de la santé et de l’assainissement

Les plastiques médicaux sont tout matériau utilisé dans la fabrication de produits médicaux qui a subi un certain type de processus qui laisse derrière lui un élément qui peut être considéré comme un élément synthétique. Cela peut être sous forme de plastique solide, semi-solide ou liquide. L’un des plus populaires de ces plastiques est le silicone. Le silicone est un type de thermoplastique qui a été créé en 1960 et depuis lors, il s’est avéré avoir de nombreuses qualités et caractéristiques positives. La principale raison d’utiliser des plastiques médicaux est leur flexibilité et leur durabilité. Être flexible leur permet d’être déplacés dans n’importe quelle forme possible. Bien que ces plastiques aient de nombreuses qualités positives, ils ont également quelques attributs négatifs. L’un de ces points négatifs est qu’ils ont une grande résistance aux produits chimiques, en particulier aux produits chimiques cytotoxiques.

Dynamique du marché

Les principaux facteurs influençant la croissance du marché des plastiques médicaux sont les progrès technologiques croissants et la concurrence croissante entre les principaux acteurs ainsi que des investissements élevés dans les secteurs de la recherche et du développement. Les plastiques médicaux ont connu une croissance croissante en raison des développements technologiques tels que les emballages de médicaments polyvalents, les instruments au point de service (POC) et les dispositifs miniatures. Le développement de codes-barres d’appareils et d’identification unique des appareils (UDI) fait partie des avancées technologiques qui permettent aux professionnels de la santé et au personnel de comprendre plus facilement l’utilisation précise et les dates de péremption des plastiques médicaux. Les organisations travaillent main dans la main pour créer des produits capables de répondre à la demande de nouveaux produits technologiquement équipés. De plus, la concurrence croissante entre les acteurs clés pour produire le meilleur produit avant l’autre devrait propulser la croissance du marché. De plus, les gouvernements et les investisseurs privés du monde entier sont enclins à investir dans le secteur de la R&D et devraient stimuler le marché des plastiques médicaux. Par exemple, selon le Foreign Agricultural Service du ministère de l’Agriculture des États-Unis, en 2018, le financement fédéral des activités de R&D dans la région s’élevait à environ 2,8 milliards de dollars US.

Cependant, les préoccupations environnementales et la mauvaise gestion des déchets médicaux sont les principaux facteurs de restriction entravant la croissance du marché du plastique médical. La densité de population mondiale ne cesse d’augmenter, ce qui a entraîné une demande de plastique. Les produits en plastique médical jouent également un rôle dans l’expansion continue de la production de plastique et de la production de déchets qui affectent la croissance de l’industrie et l’augmentation de la pollution.

Ce marché est distribué dans cinq régions qui comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique latine. Parmi ceux-ci, on estime que l’Amérique du Nord détient une part importante du marché des plastiques médicaux en raison du montant accru des investissements dans les secteurs de la R&D et de l’expansion rapide du secteur de la santé dans la région. Par exemple, selon les Centers for Medicare & Medicaid Services, les dépenses consacrées au secteur de la santé aux États-Unis en 2019 étaient d’environ 4,6 %, atteignant 3 800 milliards de dollars américains, soit environ 11 582 dollars américains pour chaque individu. De plus, l’augmentation des groupes de revenu disponible et les changements dans le mode de vie des consommateurs devraient également stimuler le marché dans cette région. Le marché du plastique médical en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance importante en raison de la demande rapide d’assainissement et d’hygiène médicale de la part des consommateurs.

Les principaux acteurs sont : Ensinger, Trinseo, Lubrizol Corporation, Celanese Corporation, BASF SE, and Arkema.

