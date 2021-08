Le marché mondial des systèmes d’administration de médicaments par voie nasale connaît une croissance importante alors qu’Aptar Pharma reçoit l’approbation de la FDA des États-Unis pour le dispositif de pulvérisation nasale Bidose indiqué pour le traitement de la dépression

Les systèmes d’administration nasale de médicaments deviennent de plus en plus populaires dans le monde entier. Cette popularité est largement due à sa facilité d’utilisation et à l’amélioration du confort du patient. C’est également devenu une méthode rentable pour administrer des médicaments au plus grand nombre de patients. Ces dernières années, d’autres méthodes d’administration de médicaments ont été développées telles que les techniques orales et intraveineuses. Bien que le taux de réussite avec ces autres méthodes d’administration s’améliore, les sprays nasaux restent le moyen le plus fiable d’administrer des médicaments à des millions de patients de tous horizons. Des gouttelettes nasales ou des microsphères sont utilisées pour administrer différentes doses d’insuline. La méthode fonctionne par l’introduction de microsphères dans le nez. La surface des gouttelettes est recouverte d’un film protecteur pour éviter le délogement accidentel des gouttelettes.

La préférence croissante des patients pour l’administration nasale de médicaments devrait stimuler la croissance du marché mondial des systèmes d’administration nasale de médicaments. L’administration nasale de médicaments est largement acceptée par les patients car elle est facile à administrer et a une meilleure efficacité. Les principaux acteurs impliqués dans l’industrie pharmaceutique se concentrent sur le lancement de systèmes innovants d’administration de médicaments par voie nasale, afin de gagner un avantage concurrentiel sur le marché. Par exemple, en janvier 2021, Tonix Pharmaceuticals a conclu un accord de licence avec Katana Pharmaceuticals pour son ocytocine potentialisée par voie intranasale qui peut être utilisée pour les troubles métaboliques, à savoir le diabète. En outre, l’adoption croissante de pratiques d’auto-administration devrait propulser la croissance du marché mondial des systèmes d’administration de médicaments par voie nasale dans un proche avenir.

Cependant, les complications liées à la surutilisation des sprays nasaux et à l’expiration des brevets de plusieurs médicaments devraient freiner la croissance du marché mondial des systèmes d’administration nasale de médicaments. En outre, l’attention croissante portée aux médicaments nasaux en vente libre peut présenter des opportunités de croissance lucratives sur le marché mondial des systèmes d’administration de médicaments nasaux. Parmi les régions, l’Amérique du Nord devrait connaître une croissance significative du marché mondial des systèmes d’administration de médicaments par voie nasale. Cela est dû à la sensibilisation croissante des consommateurs aux produits nasaux. L’Asie-Pacifique devrait enregistrer un taux de croissance robuste, en raison de l’augmentation des niveaux de revenu disponible et de la sensibilisation croissante des consommateurs.

Les principaux acteurs inclus dans ce rapport : Merck & Co., GlaxoSmithKline plc, AstraZeneca plc, Johnson & Johnson, Pfizer Inc., Baxter International, Inc., Valeant Pharmaceuticals International, Inc., Becton, Dickinson and Company, and Novartis AG.

Par exemple, en mars 2019, Aptar Pharma a reçu l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour le dispositif de pulvérisation nasale Bidose indiqué pour le traitement de la dépression.

