Qu’est-ce que la maladie de La Peyronie ?

Le trouble de La Peyronie est une maladie dans laquelle du tissu cicatriciel s’accumule autour de la tête du pénis, ce qui rend les érections douloureuses et hautement improbables. Le trouble de La Peyronie semble également être plus fréquent chez les hommes qui ont des antécédents familiaux de problèmes tels que le diabète, les maladies cardiaques et l’athérosclérose (accumulation de cholestérol, de graisse et d’autres matières autour des artères). Il s’est également avéré plus fréquent chez les hommes obèses ou ayant une faible masse musculaire. Le tissu cicatriciel qui se forme peut couvrir une surface d’environ deux pouces carrés sur la tige ou d’environ vingt-cinq millimètres sur une tige moyenne.

Obtenez un exemple de rapport @https://www.coherentmarketinsights.com/insight/request-sample/61

Le marché mondial du traitement de la maladie de La Peyronie connaît la croissance la plus rapide en Amérique du Nord

Le nombre croissant d’études et d’essais cliniques associés à la maladie de La Peyronie devrait augmenter la taille du marché du traitement de la maladie de La Peyronie. Par exemple, en juillet 2019, le Journal of Sexual Medicine de la Société internationale de médecine sexuelle a publié une étude intitulée « The Effectiveness of 3-D Computed Tomography in the Evaluation of Penile Deformities in Patients with Peyronie’s Disease : A Pilot Study », qui a conclu que la tomodensitométrie n’a pas fourni plus d’informations que l’évaluation avec un test de stimulation par injection intracaverneuse combiné et les limitations actuelles et les augmentations de coûts limitent l’utilisation de la tomodensitométrie 3D dans l’évaluation de la maladie de La Peyronie. De plus, la plupart des associations de soins de santé proposent de nouvelles directives sur le traitement de la maladie de La Peyronie, qui devraient en outre augmenter la croissance du marché du traitement de la maladie de La Peyronie. Par exemple, en 2018, l’Association canadienne d’urologie (AUC) a présenté de nouvelles lignes directrices recommandant l’utilisation de techniques de remodelage basées sur le dispositif de traction pénienne d’Andromedical (ANDROPEYRONIE) en combinaison avec des injections de collagénase pour le traitement des patients atteints de la maladie de La Peyronie.

En avril 2018, Paladin Labs Inc., une filiale d’Endo International plc, a annoncé le lancement d’une nouvelle indication pour XIAFLEX® (collagénase clostridium histolyticum), le premier et le seul traitement approuvé par Santé Canada pour les patients appropriés atteints de la maladie de La Peyronie

L’Amérique du Nord devrait détenir une position dominante sur le marché mondial du traitement de la maladie de La Peyronie au cours de la période de prévision en raison de la prévalence croissante d’une maladie rare dans la région. Selon les National Institutes of Health, environ 1 homme sur 100 aux États-Unis âgé de plus de 18 ans a été diagnostiqué avec la maladie de La Peyronie. Cependant, sur la base d’études sur des hommes ayant déclaré avoir des symptômes de la maladie de La Peyronie, les chercheurs estiment que le nombre réel d’hommes atteints de la maladie de La Peyronie est supérieur à 1 sur 10.

Offre d’une durée limitée… Saisissez l’offre

Achetez ce rapport premium avec un prix forfaitaire de 2000 $ US de réduction @ https://www.coherentmarketinsights.com/promo/buynow/61

Les principaux acteurs sont : Endo International plc

Table des matières

Rapport d’étude de marché mondial Traitement de la maladie de La Peyronie

Section 1 : Aperçu de l’industrie mondiale Traitement de la maladie de La Peyronie

Section 2 : Impact économique mondial sur l’industrie Traitement de la maladie de La Peyronie

Section 3: Concurrence sur le marché mondial par les producteurs de l’industrie

Section 4: Productions mondiales, revenus (valeur), selon les régions

Section 5 : Approvisionnement mondial (production), consommation, exportation, importation, géographiquement

Section 6: Productions mondiales, revenus (valeur), tendance des prix, type de produit

Section 7: Analyse du marché mondial, sur la base de l’application

Section 8 : Traitement de la maladie de La Peyronie Analyse des prix du marché

Section 9 : Chaîne de marché, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Section 10 : Stratégies et politiques clés des distributeurs/fournisseurs/négociants

Section 11 : Analyse de la stratégie marketing clé, par les fournisseurs du marché

Section 12 : Analyse des facteurs d’effet du marché

Section 13 : Prévision du marché mondial Traitement de la maladie de La Peyronie

À propos de Coherent Market Insights

Coherent Market Insights est une importante société d’études de marché et de conseil proposant des rapports de recherche syndiqués prêts à l’action, des analyses de marché personnalisées, des services de conseil et des analyses concurrentielles via diverses recommandations liées aux tendances des marchés émergents, aux technologies et aux opportunités potentielles en dollars absolus.

Nous contacter