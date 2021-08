Le marché parentéral à grand volume continue de se développer avec des interventions chirurgicales croissantes et une préférence accrue pour l’administration d’une dose unique de vaccins et de médicaments

Le grand volume parentéral (LVP) est le terme donné au volume de plasma dans la circulation sanguine d’un patient au cours d’une procédure médicale. Elle peut aller de moins d’un demi-litre à plus d’un litre de plasma. Cette quantité de plasma pourrait provenir de diverses sources, notamment des injections veineuses, des pontages aorto-coronariens et même des cellules souches prélevées sur la moelle osseuse d’un patient. Avec les progrès technologiques, les interventions chirurgicales à travers le monde augmentent rapidement. Ces procédures sont devenues nettement plus sûres qu’auparavant avec un taux de réussite élevé. Naturellement, la demande de solutions parentérales à grand volume a augmenté pour les solutions intraveineuses. Selon Eurostat, en 2018, environ 1,16 million de césariennes ont été pratiquées dans l’UE-27. Selon la même source, en 2018, environ 1656 chirurgies de la cataracte pour 100 000 habitants ont été réalisées en Lettonie. Ces statistiques suggèrent une forte demande de produits parentéraux à grand volume, ce qui pourrait potentiellement stimuler la croissance du marché des produits parentéraux à grand volume.

Les gouvernements des États-Unis et du Canada ainsi que les entreprises privées investissent de plus en plus de manière significative dans les activités de recherche et développement dans le secteur de la santé, les dispositifs médicaux et le secteur de la biotechnologie. Ceci, à son tour, contribue à la croissance du marché régional de la voie parentérale à grand volume. Les gouvernements de ces pays proposent des politiques de remboursement favorables, ce qui, à son tour, augmente les hospitalisations. De tels facteurs peuvent augmenter la croissance du marché parentéral à grand volume.

Il y a quatre composants principaux du parentéral à grand volume qui composent ce processus. Ils comprennent l’insuffisance veineuse, la fuite de liquide intraveineux, la congestion veineuse centrale et la vasoconstriction périphérique. Les prestataires de soins de santé préfèrent de plus en plus l’administration d’une dose unique de vaccins et de médicaments pour traiter les maladies chroniques. Les vaccins à dose unique aident à atténuer les événements indésirables tels que les frissons, la fatigue et les maux de tête, tout en aidant également à réduire le gaspillage de vaccins. De tels facteurs stimulent la croissance du marché parentéral à grand volume.

L’insuffisance veineuse fait référence au manque d’une quantité suffisante de sang atteignant un organe ou une partie du corps particulier. Il peut y avoir de nombreuses raisons pour lesquelles un patient a un débit sanguin insuffisant, qui dans de nombreux cas peuvent être facilement corrigés. Il existe de nombreux défis associés à la formulation des LVP. L’un des principaux défis de la formulation de LVP est d’obtenir une bonne compatibilité des substances médicamenteuses avec les excipients ainsi que la compatibilité des préparations avec le récipient primaire. De tels facteurs pourraient limiter la croissance du marché parentéral à grand volume dans un avenir proche.

Les principaux acteurs sont : Baxter International Inc., Teva Pharmaceutical Industries Limited, Kelun Pharmaceutical Inc., BAG Healthcare GmbH, Hospira, Inc., Patheon Inc., Otsuka Pharmaceutical, Wockhardt Ltd., Southwest Pharmaceutical Co. Ltd., and Cook Pharmica LLC.

