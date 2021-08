Le marché thérapeutique de la maladie de Pompe connaîtra une croissance significative alors que le marketeur clé Sanofi annonce des améliorations cliniquement significatives pour son essai de phase III de la thérapie de remplacement enzymatique

La maladie de Pompe ou également appelée maladie de stockage du glycogène de type II est un trouble métabolique autosomique récessif qui endommage les cellules nerveuses et les muscles dans tout le corps. Elle est généralement due à l’accumulation de glycogène dans le lysosome, en raison d’une déficience de l’enzyme lysosomale acide alpha-glucosidase.

La prévalence croissante de la maladie de Pompe devrait stimuler la croissance du marché thérapeutique mondial de la maladie de Pompe au cours de la période de prévision. Selon l’Organisation nationale pour les maladies rares (NORD), environ 1 naissance sur 40 000 aux États-Unis et aux Pays-Bas est touchée par la maladie de Pompe. Selon la même source, une étude récente a montré que l’État du Missouri a signalé une prévalence plus élevée de 1 sur 5 463. La maladie de Pompe peut survenir dans diverses populations et groupes ethniques à travers le monde. Selon le Pompe Disease News, environ 5 000 à 10 000 personnes souffrent de la maladie de Pompe dans le monde. En conséquence, la demande de nouvelles options de traitement thérapeutique augmente à l’échelle mondiale. Ainsi, ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché thérapeutique mondial de la maladie de Pompe au cours de la période de prévision. En outre, les initiatives proactives prises par les autorités gouvernementales pour développer et fabriquer des produits innovants pour le diagnostic et le traitement des maladies rares devraient propulser la croissance du marché thérapeutique mondial de la maladie de Pompe au cours de la période de prévision.

Cependant, le coût élevé associé au traitement devrait entraver la croissance du marché thérapeutique mondial de la maladie de Pompe au cours de la période de prévision. Les activités continues de recherche et développement peuvent présenter des opportunités de croissance lucratives sur le marché thérapeutique mondial de la maladie de Pompe dans un avenir proche. Parmi les régions, l’Amérique du Nord devrait connaître une croissance significative du marché thérapeutique mondial de la maladie de Pompe au cours de la période de prévision. Cela est dû à la présence d’infrastructures de santé robustes dans toute la région. En outre, l’Europe devrait enregistrer un taux de croissance robuste au cours de la période de prévision, grâce à des activités de recherche et de développement continues combinées à un soutien proactif des autorités gouvernementales pour améliorer le secteur de la santé.

Les principaux acteurs sont : Amicus Therapeutics, Inc., Valerion Therapeutics, LLC, Sanofi S.A., Oxyrane, and Sangamo Therapeutics, Inc.

