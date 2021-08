L’émergence de COVID-19 pour augmenter la croissance du marché des équipements et services de séquençage d’ADN

Le séquençage de nouvelle génération est l’une des nombreuses méthodes à haut débit de séquençage de l’ADN utilisant le concept de traitement massivement parallèle. L’équipement de séquençage d’ADN est largement utilisé pour déterminer l’ordre précis des nucléotides dans une molécule d’ADN. L’équipement rapporte la chaîne de texte en termes de quatre bases, à savoir la thymine (T), l’adénine (A), la cytosine (C) et la guanine (G). L’équipement de séquençage d’ADN est également capable d’analyser les signaux lumineux, qui proviennent de fluorochromes attachés aux nucléotides.

Dynamique du marché :

Des initiatives gouvernementales favorables pour soutenir le séquençage à grande échelle, les progrès des plates-formes de séquençage de nouvelle génération (NGS) et les progrès rapides de la technologie de séquençage et de la bioinformatique devraient augmenter la croissance du marché des équipements et services de séquençage de l’ADN. Par exemple, en 2020, Helix OpCo a reçu une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) de la Food and Drug Administration (FDA) pour son test Helix COVID-19 NGS pour la détection de l’infection.

L’épidémie de COVID-19 (SARS-CoV-2) a offert de nombreuses opportunités de croissance aux acteurs du marché, ainsi qu’à de nombreuses organisations gouvernementales et non gouvernementales. Par exemple, en juin 2020, Illumina a reçu l’EUA pour son test COVIDSeq qui est utilisé pour séquencer le génome complet du virus. De plus, en mai 2020, Genetics of Mortality in Critical Care, Genomics England et le National Health Service du Royaume-Uni se sont associés à Illumina pour générer des séquences du génome entier d’environ 35 000 citoyens COVID-19 au Royaume-Uni.

En outre, les initiatives stratégiques entreprises par les acteurs du marché, pour étendre leur présence, devraient propulser la croissance du marché des équipements et services de séquençage de l’ADN. Par exemple, en 2020, GenapSys a levé environ 75 millions de dollars américains pour amener son séquenceur d’ADN de table en Asie au milieu d’une épidémie de coronavirus.

Les principaux acteurs du marché adoptent diverses stratégies inorganiques, telles que la fusion et la collaboration, pour renforcer leur position sur le marché. Par exemple, en mars 20221, RevoluGen, dans le cadre de son accord de collaboration avec Tecan, annonce la validation technologique (par séquençage de l’ADN) de la première extraction automatisée au monde d’ADN de haut poids moléculaire (HMW) prêt pour la bibliothèque dans un format de plaque filtrante multipuits. .

En février 2021, SoftBank Group Corp a annoncé un investissement de 900 millions de dollars US dans Pacific Biosciences afin de renforcer la position de Pacific sur le marché du séquençage de l’ADN à longue lecture.

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial du Équipement et services de séquençage d’ADN comprennent: Abbott Laboratories, Agilent Technologies, Bayer Corporation, Beckman Coulter, Commonwealth Biotechnologies, GE Healthcare Life Sciences, Hamilton Thorne Biosciences, Johnson & Johnson, Microchip Biotechnologies, Pacific Biosciences, Siemens AG, Thermo Fisher Scientific Inc., and ZS Genetics.

